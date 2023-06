Cyclisme : Alaphilippe «terriblement choqué» par ce drame

Thibault Morlain

A quelques jours du départ du Tour de France, certains coureurs effectuent leurs derniers réglages lors du Tour de Suisse. Mais voilà que cette épreuve est endeuillée ce vendredi par le décès d'un de ses participants. En effet, la formation Bahrain Victorious a annoncé le décès de Gino Mäder, victime d'une chute sur l'étape de jeudi. De quoi bouleverser le monde du cyclisme, à commencer par Julian Alaphilippe.

Ces dernières heures, le monde du cyclisme retenait son souffle pour le Suisse, Gino Mäder. Ce jeudi, le coureur de la formation Bahrain Victorious était sévèrement tombé lors du Tour de Suisse auquel il participait. Et finalement, la terrible nouvelle a été officialisée ce vendredi par sa formation : Mäder n'a pas survécu de ses blessures. « C'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de Gino Mäder. Le vendredi 16 juin, suite à une très grave chute lors de l'étape 5 du Tour de Suisse, Gino a perdu sa bataille pour se remettre des graves blessures qu'il a subies. Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les proches de Gino pendant cette période incroyablement difficile. Suite à l'incident à grande vitesse survenu lors de la dernière descente de l'étape de jeudi, le jeune homme de 26 ans a été réanimé sur les lieux par du personnel médical qui a également pratiqué la RCR, avant d'être transporté par avion à l'hôpital. Malgré les meilleurs efforts du personnel phénoménal de l'hôpital de Coire, Gino n'a pas pu surmonter son dernier et plus grand défi, et à 11h30, nous avons dit au revoir à l'une des lumières brillantes de notre équipe », peut-on alors lire dans le communiqué de l'équipe de Gino Mäder.

« Tu étais un guerrier »

Le ciel tombe donc sur la tête du peloton. Forcément, dans la foulée de cette terrible annonce, les hommages se sont multipliés de la part de cyclistes pour Gino Mäder. C'est le cas de Julian Alaphilippe. Sur son compte Twitter , le coureur de la Soudal Quick-Step a posté un très bel hommage au Suisse : « Terriblement choqué. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. Tu étais un guerrier, un chic type Gino ».

Terriblement choqué 😭Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches . Tu étais un guerrier , un chic type Gino ❤️ https://t.co/HIktHavxCY — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) June 16, 2023

« Nous sommes dévastés »