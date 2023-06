Cyclisme : Alaphilippe, dernier test avant le Tour de France

Alexandre Higounet

Alors qu’il a rassuré tout son monde au Dauphiné Libéré, affichant un excellent niveau physique et mental, Julian Alaphilippe va de nouveau se tester à l’occasion d’un championnat de France très exigeant. Le leader de la Soudal-Quickstep va pouvoir mesurer s’il a encore franchi un cap depuis le Dauphiné et s’il est désormais tout proche de son top niveau.

Alors que le Tour de France débute dans un peu plus d’une semaine avec un départ extrêmement corsé et escarpé sur les routes du Pays Basque, ne laissant aucune chance à ceux qui pourraient arriver sans être au sommet de leur forme, Julian Alaphilippe apparaît tout à fait dans les temps.

Le parcours indiquera s’il est encore monté en régime depuis le Dauphiné

Le leader de la Soudal-Quickstep, qui est mis sous pression depuis le début de saison par son boss Patrick Lefévère, qui a régulièrement souligné qu’il attendait beaucoup plus de résultats de la part de son champion français, a en effet réalisé un Dauphiné Libéré très rassurant, qui démontre qu’il est clairement sur le chemin de la grande forme. Ce dimanche, à l’occasion du championnat de France, Alaphilippe pourrait avoir l’occasion de voir s’il a de nouveau franchi un palier et s’il est désormais tout proche de son top niveau, qu’il n’avait pas encore atteint au Dauphiné comme l’avait souligné Cyrille Guimard à l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net : « Un grand Alaphilippe au Dauphiné ? Non, on a retrouvé le BON Alaphilippe, mais pas le grand. Le grand Julian, il était maillot jaune sur le Tour et gagnait les chronos. Il faut quand même s'en rappeler. Là, il a retrouvé envie de faire du vélo, et ça me fait plaisir. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évacuées et que ça va dans le bon sens. Il aime à nouveau attaquer, aller dans les coups, emmener les sprints, travailler pour les autres... Il a retrouvé tout ça. Mais son meilleur niveau, aujourd'hui je ne pense pas. Il a encore 15 jours pour peaufiner tout ça. Mais une chose est certaine : il sera acteur sur le Tour, et peut-être le meilleur acteur français ».

S’il est au top, il ne sera pas loin de la gagne…

Le circuit du championnat de France présente en effet un parcours particulièrement sélectif, avec deux bosses en 14 kilomètres à gravir à 16 reprises, et la ligne d’arrivée placée au sommet de la seconde. Une configuration proche de la Flèche Wallonne idéale pour le Français de la Soudal-Quickstep. A cette occasion, il aura l’opportunité de voir s’il s’est encore rapproché de son top niveau. Et si tel était le cas, Alaphilippe ne terminerait alors assurément pas loin du titre de champion de France…