Marion Rousse : Sa magnifique rencontre

Ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse est désormais la présidente du Tour de France Femmes ce qui lui offre l'opportunité de faire de belles rencontres. Ainsi, elle raconte avec recroisé un peu par hasard Elena Cecchini, son ancienne rivale, qui est désormais dans l'une des meilleures équipes.

Marion Rousse retrouve sa rivale !

« C'est marrant. La dernière fois, j'ai revu Elena Cecchini, avec qui on était à peu près du même niveau à l'époque et à chaque fois on se tirait la bourre mutuellement. On s'est revues, on a bu un café et on se remémorait notre époque. Du cyclisme féminin qu'on a connu. Et elle, elle me racontait ce qu'elle vivait aujourd'hui, elle qui court pour l'équipe SD Worx en plus, l'une des plus grosses formations au monde », raconte-t-elle dans une interview accordée au quotidien suisse Le Matin, avant de poursuivre.