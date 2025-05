Marion Rousse : Le coup de foudre avec des femmes !

Pierrick Levallet

Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse n’a jamais caché son admiration pour une certaine Pauline Ferrand-Prévot. La championne olympique de cross-country 2024 participera à la course qui se tiendra du 26 juillet au 3 août, tout comme Anna van der Breggen. Et la compagne de Julian Alaphilippe n’a pas caché sa joie à ce sujet.

Marion Rousse n’a pas fini de vibrer cet été. La Directrice du Tour de France femmes mise sur une victoire française cette année. La compagne de Julian Alaphilippe voit notamment Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de cross-country 2024, comme l’une des favorites. Mais Marion Rousse n’oublie pas non plus Anna van der Breggen. Du haut de ses 35 ans, la Néerlandaise participera au Tour de France femmes avec l’ambition de le remporter. Et Marion Rousse n’a pas caché son admiration pour les deux coureuses.

«C’est un honneur pour nous»

« C’est vrai que Pauline Ferrand-Prévot, c’est un honneur pour nous qu’elle ait eu envie de retourner sur la route après plus de dix passés en compétition en VTT où en fait elle a dit : ‘Moi je reviens sur route parce que je veux gagner le Tour de France Femmes’ » a d’abord expliqué Marion Rousse dans un entretien accordé à RTL Sports.

«C’est hyper valorisant pour nous»

« On est super heureux parce que ça montre qu’on fait aussi un bon travail et que des anciennes championnes, je parle de Pauline Ferrand-Prévot mais également d’Anna van der Breggen, ont envie de reprendre la compétition parce qu’elles ont envie elles aussi de remporter un Tour de France et d’avoir le maillot jaune. C’est hyper valorisant pour nous » a ensuite ajouté la compagne de Julian Alaphilippe. À voir maintenant si Pauline Ferrand-Prévot ou Anna van der Breggen succéderont à Katarzyna Niewiadoma, gagnante de l’édition 2024 devant les Néerlandaises Demi Vollering et Pauliena Rooijakkers.