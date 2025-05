Marion Rousse enceinte, la proposition venue de nulle part !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu'elle a arrêté sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse accumule les casquettes. Après s'être reconverti en tant que consultante, celle qui est désormais aux commentaires sur France Télévisions est devenue présentatrice, mais aussi directrice du Tour de France femmes. Une grande responsabilité confiée par Christian Prudhomme à propos de laquelle Marion Rousse a fait une révélation.

Après avoir évolué au sein du peloton, Marion Rousse le dirige aujourd'hui. En effet, en 2021, la compagne de Julian Alaphilippe a été nommée directrice du Tour de France femmes. Et pour le moment, ce mariage est une véritable réussite puisque l'événement ne cesse de gagner en popularité et Marion Rousse n'est bien évidemment pas étrangère à tout cela. Mais comment est-il arrivé à cette fonction ? Pour le podcast Dream Team, elle a dévoilé la proposition venue de nulle part de Christian Prudhomme alors qu'elle était enceinte.

« Tu ne te verrais pas directrice de course ? »

« Qu’est-ce m’a dit Christian Prudhomme quand il est venu me voir ? C’est un malin. Il m’a appelé, on en a encore parlé hier, il m’a dit : « J’ai trouvé un prétexte pour t’appeler ». Je ne sais même plus ce que c’était, sûrement pour parler des classiques ardennaises qui allaient arriver. J’étais enceinte à ce moment-là. Au moment de raccrocher, il me dit : « Tiens, tu sais, c’est dans les tuyaux depuis quelques années, il y a un Tour de France femmes qui va revenir. Je te dis ça comme ça, mais voilà tu ne te verrais pas directrice de course ? ». Et il raccroche », a ainsi fait savoir Marion Rousse.

« Bon j’ai réfléchi, on en a reparlé, j’ai accepté »

La directrice du Tour de France femmes a ensuite poursuivi : « C’est bête, mais je ne m’étais jamais imaginée dans le rôle de directrice de la plus belle course au monde. Bon j’ai réfléchi, on en a reparlé, j’ai accepté. Quand je dis « on », c’est avec mon mari ? Oui. Tu te réunis en famille. Et donc tu acceptes quand même très vite. Il fallait une personne qui avait déjà un passé de sportif et qui parle aux gens. Evidemment que pour la première édition, les gens ne connaissaient pas forcément les cyclistes féminines. Tu dois avoir quelqu’un qui puisse parler aux médias et bien en parler, une personne référente ».