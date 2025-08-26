«J'ai fait des erreurs», Marion Rousse se loupe complètement à la télévision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une brève carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse avait décidé de se reconvertir dans les médias. Aujourd'hui consultante sur France Télévisions, celle qui est également directrice du Tour de France femmes avait fait ses grands débuts à l'antenne sur Eurosport. Une reconversion qui n'a pas été simple au début pour Marion Rousse, qui reconnait avoir commis quelques erreurs.

Avant d'être sur France Télévisions, c'est sur Eurosport que Marion Rousse avait débuté sa carrière de consultante. Reconvertie dans le monde des médias, la compagne de Julian Alaphilippe a dû se faire une place dans un milieu très masculi,. Ce qu'elle a parfaitement réussi à faire. Mais voilà que ça n'a pas tout le temps été simple pour Marion Rousse. Cette dernière s'est notamment rappelée de ses débuts à l'antenne, marqués notamment par « des conneries ».

« J’ai fait des conneries, des erreurs » Lors de son passage dans le podcast Dream Team il y a quelques mois, Marion Rousse était revenue sur ses débuts chez Eurosport. C'est alors qu'elle avait notamment expliqué à propos de ses erreurs : « J’ai appris petit à petit, quand tu démarres dans un domaine, j’étais moins performante que je peux être maintenant. J’ai fait des conneries, des erreurs. J’ai fait quoi comme conneries ? Ne serait-ce que la timidité au début ».