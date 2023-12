Grand retour confirmé pour Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

La saison 2024 approche et on en sait un peu plus sur le calendrier des coureurs, à commencer par Julian Alaphilippe. Toujours très attendu, l'ancien double champion du monde s'apprête à faire son grand retour sur les routes australiennes. En effet, il a annoncé qu'il serait au départ du Tour Down Under, dix ans après sa dernière participation.

Et si 2024 était l'année du retour au premier plan de Julian Alaphilippe ? Après deux derniers exercices compliqués, le chouchou des Français nourrit toujours autant d'attentes, que ce soit sur les Classiques, le Tour de France mais également sur les JO à domicile. La route sera longue pour y parvenir et il faudra bâtir un programme de courses en conséquence. Pour débuter, Alaphilippe a décidé de prendre le départ du Tour Down Under.

10 ans plus tard, Alaphilippe fait son retour

C'est une nouvelle qui devrait faire partie aux fans australiens de Julian Alaphilippe. Pour sa onzième saison chez les pros, le natif de Saint-Amand-Montrond a choisi de commencer son année avec le Tour Down Under, épreuve qu'il n'a plus disputé depuis 10 ans. Une sorte de retour aux sources pour Alaphilippe qui lui remémore de très bons souvenirs puisque c'est sur le Tour Down Under qu'il avait disputé sa première course sous le maillot de la Soudal Quick-Step.

«J'ai hâte de revenir au départ et d'y retrouver nos nombreux supporters»