Cyclisme : Une star veut plomber Alaphilippe

Avec les montées abruptes de Belleville et de Montmartre, le parcours des Jeux Olympiques 2024 convient parfaitement à Julian Alaphilippe qui garde certainement en tête l'espoir de décrocher une médaille devant son public, trois ans après avoir renoncé aux JO de Tokyo. Malheureusement pour lui, son coéquipier Remco Evenepoel ne compte pas lui faire de cadeau.

Après avoir fait l'impasse aux JO de Tokyo « pour des raisons personnelles », Julian Alaphilippe pourrait donner une nouvelle chance à la course olympique. Devant son public, dans son pays, l'ancien double champion du monde a une magnifique occasion de briller, d'autant plus que le parcours très accidenté lui convient à merveille. Mais s'il aspire à décrocher une médaille, il devra lutter, entre autres, avec la star du peloton, son coéquipier Remco Evenepoel.

«J’espère revenir de Paris avec deux médailles»

Le phénomène belge espère repartir de Paris avec une breloque en contre-la-montre mais aussi sur la course en ligne. « Ma saison sera fixée sur Liège-Bastogne-Liège, le Tour de France, les Jeux Olympiques et les championnats du monde. Je ne ferai pas beaucoup de courses, mais que des courses de très haut niveau. J’espère revenir de Paris avec deux médailles dans les deux disciplines. Pour le Tour de France, je dois surtout découvrir la course, et voir ce que je suis capable de faire. En essayant de remporter une étape au moins, pour compléter ma collection sur les grands tours », a confié Remco Evenepoel au micro de la RTBF avant de dévoiler plus précisément ses objectifs sur le Tour de France auquel il participera pour la première fois.

«Une saison avec beaucoup de challenges et beaucoup de motivation»