Cyclisme : Van der Poel peut-il battre Pogacar ? Il y croit

Alexandre Higounet

Mathieu Van der Poel sera-t-il en mesure de suivre Tadej Pogacar dans les longues cotes de Liège Bastogne Liège pour le dominer au sprint à l’arrivée ? Pour Cyrille Guimard, fin tacticien et ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Greg Lemond, la victoire du champion du monde hollandais est tout à fait possible.

Après son doublé Tour des Flandres-Paris Roubaix, son deuxième en deux ans, Mathieu Van der Poel va s’attaquer ce dimanche à un nouveau monument puisqu’il vise la victoire à Liège-Bastogne-Liège. Un objectif particulièrement difficile pour deux raisons : d’une part, Mathieu Vean der Poel n’étant pas un grimpeur, il pourrait avoir du mal dans les côtes de la Doyenne, beaucoup plus longues qu’au Tour des Flandres. D’autre part, il devra y affronter Tadej Pogacar, au sommet de son art depuis le début de saison. Comment Van der Poel pourrait parvenir à conserver la roue du champion lorsqu’il attaquera dans les ascensions ?

« Il gagnera à Liège d’autant plus facilement qu’il n’a pas de pression »

Comme analysé précédemment par le10sport.com , la stratégie de Van der Poel sera a priori de calquer sa course sur le Slovène, de s’accrocher à sa roue au maximum en espérant tenir pour jouer la gagne au sprint à Liège en comptant sur sa pointe de vitesse.

« Van der Poel, si vous ne le déposez pas dans la Redoute… »