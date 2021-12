Cyclisme

Cyclisme : Un troisième titre de Champion du monde ? Alaphilippe reçoit un message fort !

Publié le 16 décembre 2021 à 19h35 par A.M. mis à jour le 16 décembre 2021 à 19h38

Bien que le prochain parcours des Champions du monde devrait favoriser les sprinteurs, Sven Vanthourenhout, le sélectionneur de la Belgique, fait de Julian Alaphilippe le favori.

Double Champion du monde cette année, Julian Alaphilippe va-t-il égaler l'exploit unique de Peter Sagan qui avait conservé son maillot arc-en-ciel trois saisons de suite. Compte tenu du parcours, en Australie, dévoilé ces derniers jours, c'est tout à fait possible. En effet, le Mount Plaisant (1.1km à 7.7%), dont le sommet sera situé à 8 kilomètres de la ligne d’arrivée, semble parfaitement correspondre aux qualités de puncheur du Français. C'est en tout cas ce que pense Sven Vanthourenhout, le sélectionneur de la Belgique.

La Belgique craint toujours Alaphilippe