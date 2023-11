Cyclisme : Un leader mondial bientôt chez Décathlon-AG2R ?

Alexandre Higounet

A l’occasion de la présentation du nouveau partenariat XXL passée avec Décathlon, qui projette l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale dans une nouvelle dimension économique, Vincent Lavenu a laissé entendre que l’idée était de bâtir une formation de haut niveau sur plusieurs années… Entre les lignes, l’hypothèse du recrutement d’un grand leader l’hiver prochain apparaît ouverte.

Ces derniers jours, Vincent Lavenu a officialisé la naissance d’un nouveau partenariat de poids avec Décathlon pour son équipe, qui s’appellera désormais Décathlon-AG2R La Mondiale, qui lui permet de disposer d’une puissance de feu financière largement vue à la hausse. Si cela ne s’est traduit qu’en partie lors de cette intersaison, le deal ayant été signé un peu tard, cela augure en revanche d’une grosse campagne de recrutement pour l’hiver prochain.

« On veut atteindre le top 5 des équipes mondiales »

Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Lavenu n’a pas caché que les ambitions de l’équipe seraient largement revues à la hausse : « Il faut construire sur la durée, et 2024 sera une année de construction. Mais on aura bien évidemment des ambitions sportives, le but sera d'être meilleurs que ce qu'on a été cette année. Je crois qu'on en a les moyens avec nos nouvelles recrues Armirail, Lafay, Bennett... Ils viennent renforcer notre effectif actuel. Donc dès l'an prochain, on va avoir des ambitions revues à la hausse : gagner plus de courses et monter dans le classement mondial. Et cette saison de construction nous ouvrira des perspectives pour la suite. On peut avouer que d'ici quelques années, on veut atteindre le top 5 des équipes mondiales. Il faudra recruter, on réfléchit d'ores et déjà à ce qu'on fera fin 2024 ».

Quel grand leader sera libre fin 2024 ?

Entre les lignes, on peut comprendre que l’équipe savoyarde est d’ores et déjà en réflexion pour le recrutement d’un grand leader mondial, capable de faire franchir un palier à l’équipe, un peu à la peine sur les grands Tours en 2023, Ben O’Connor n’ayant pas confirmé son excellent Tour de France 2022. Reste alors à savoir quel grand leader sera libre fin 2024. On peut trouver pêle-mêle les noms de Simon Yates, Jay Hindley, Julian Alaphilippe, Sepp Kuss, Alexandre Vlasov, etc…Sachant que Sepp Kuss a récemment évoqué qu'il avait des contacts avec des équipes pour prendre un rôle de leader, l'hypothèse d'un contact pris avec l'Américain apparaît plausible.