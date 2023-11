Cyclisme : Il pose sa candidature pour la course des JO !

Alexandre Higounet

Lors de la présentation de la nouvelle équipe Decathlon-AG2R La Mondiale, Benoist Cosnefroy a évoqué ses ambitions pour la saison prochaine, où il espère notamment gagner une grande classique. Mais au passage, le puncheur de l’équipe savoyarde a tenu à adresser un message au sélectionneur de l’équipe de France Thomas Voeckler…

A l’occasion de la présentation de l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, au cours de laquelle tous les recrutements ont été officialisés, comprenant notamment les signatures de Victor Lafay, Bruno Armirail et le sprinter mondial Sam Bennett, Benoist Cosnefroy, l’un des cadres de l’effectif de Vincent Lavenu, a exprimé ses ambitions pour la saison prochaine.

« J’espère être dans les plans pour les JO »

Cosnefroy a notamment affirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On n'a pas encore parlé du programme avec l'équipe, mais bien sûr qu'il y a des objectifs. Cette année, ça ne s'est pas très bien passé, mais j'espère être présent en 2024. Il y a les Classiques Ardennaises, où j'étais malade cette année, mais j'espère y arriver en très bonne forme en 2024. L'objectif est de gagner une Classique, il y en a suffisamment tout au long de la saison. Juste une, ce serait déjà bien ».

Conscient que les places seront chères…