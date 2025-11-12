Cyclisme - Tour de France : Vingegaard vers le renoncement ?

Alexandre Higounet

Jonas Vingegaard, qui paraît stagner depuis deux ans alors que son rival Tadej Pogacar a lui franchi nettement un palier, croit-il encore qu'il est en mesure de dominer le champion slovène sur les trois semaines du Tour de France ? La question semble se poser de plus en plus. Au point qu'elle pourrait avoir des répercussions sur les priorités du Danois à l'avenir.

Jonas Vingegaard croit-il encore en ses chances de vaincre Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France ? Il est permis d'en douter aujourd'hui. Cet été déjà, le coureur danois, et avec lui toute l'équipe Visma-Lease A Bike, avait renoncé très vite à sa grande offensive en troisième semaine, comme s'il n'y croyait pas vraiment, alors qu'on a appris depuis que le maillot jaune était dans un état de grande fragilité du fait de douleurs au genou. La domination psychologique du champion slovène sur l'équipe hollandaise avait assurément joué à plein.

« Après le Tour de France et la Vuelta, il me reste le Giro » Il semble que ce soit encore le cas aujourd'hui. Interrogé sur ses priorités pour la saison prochaine à l'occasion d'un entretien au quotidien belge La Dernière Heure, Jonas Vingegaard n'a pas caché qu'il souhaitait en priorité remporter le Tour d'Italie, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Est-ce que préfère gagner le Tour de France en 2026 ou parvenir à cocher les trois Grands Tours à mon palmarès ? Je pense que je préfère gagner les trois Grands Tours. Et après le Tour de France et la Vuelta, il me reste le Giro. Nous n’avons pas encore décidé si je m’y alignerai la saison prochaine, le Tour de France reste évidemment le plus gros objectif de l’équipe. Tadej Pogacar ? Il est incontestablement le meilleur coureur du monde en ce moment ».