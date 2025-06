Depuis quelques jours, Jonas Vingegaard affiche une grande confiance et une grande sérénité, convaincu qu’il sera en mesure de vaincre Tadej Pogacar sur le Tour de France et déterminé à en apporter la preuve. Les signaux s’accumulent sur le fait que le Danois pourrait bien être dans la forme sa vie.

Vingegaard dans la forme de sa vie ? Les signaux s’accumulent

Autant d’attitudes qui ne sont pas habituelles chez le Danois, et qui laissent imaginer à quel point il se sent fort, ce que les propos du directeur sportif de Visma-Lease A Bike ne contredisent pas : « Son attaque de la première étape n'était pas prévue, mais il faut ressentir la course. Il se sentait bien et il a donné le meilleur de lui-même Nous savons qu'il est en forme et nous nous attendons à une belle bataille. Le contre-la-montre est la prochaine étape. Jonas est au niveau que nous avions prévu. Cette course fait partie de la préparation du Tour, mais il y a encore de la marge ». Entre la confiance affichée publiquement par le coureur, ainsi que par son staff, son attitude offensive en course, tout porte à croire que Jonas Vingegaard se sent dans une forme exceptionnelle à trois semaines du départ du Tour de France. Peut-être dans la forme de sa vie ? Il est permis de l’imaginer. Premier élément de réponse aujourd’hui, à l’occasion du contre-la-montre.