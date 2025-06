Cyclisme - Tour de France : Nouvelle stratégie pour Vingegaard ?

Régulièrement pointé du doigt, notamment par Remco Evenepoel, pour son attitude très défensive, Jonas Vingegaard, et avec lui toute l’équipe Visma-Lease A Bike, pourrait bien avoir tranché en faveur d’une nouvelle stratégie à l’approche du Tour de France. Et cela ne doit rien au hasard. Analyse.

A l’occasion des premières passes d’arme entre les trois ténors Tadej Pogacar , Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel sur les routes du Dauphiné, il est apparu que Jonas Vingegaard , et avec lui la formation Visma-Lease A Bike , était animé par une volonté offensive beaucoup plus affirmée que par le passé, le Danois n’ayant pas hésité à lancer une attaque très tranchante dès le final de la première étape, ce qu’il n’aurait jamais fait auparavant.

Un état de fait que n’a pas manqué de relever Tadej Pogacar , dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J’ai suivi les attaques dans la partie raide de la montée, puis Visma a vraiment tenté d’aller chercher la victoire d’étape, en attaquant avec tout le monde. Heureusement, j’avais de bonnes jambes, donc j’ai pu suivre. Jonas a mis la cerise sur le gâteau avec son attaque. Elle faisait mal, celle-là. Aujourd'hui, nous avons vu un Jonas un peu différent. Quand il a attaqué, j'ai dû dépasser ma limite pour reprendre sa roue. C'était bien de voir de l'action dans le final. Ensuite, j’ai pu récupérer dans la descente jusqu’à l’arrivée. Et à partir de 2 kilomètres de l’arrivée, j’ai commencé à penser au sprint. Je savais que Mathieu Van der Poel était le plus rapide, mais après un final pareil, on ne peut écarter personne ».

L’an dernier Vingegaard était trop juste pour cette stratégie de harcèlement

A l’analyse tout porte à croire que cette offensive de la première étape ne sera pas un fait isolé, mais bien le début d’une nouvelle stratégie de la formation hollandaise en vue du Tour de France. Au sein de l’état-major de la formation Visma-Lease A Bike, on sait que l’on dispose d’un collectif très solide, avec plusieurs prétendants au maillot jaune menaçants pour Pogacar en plus de Jonas Vingegaard, avec notamment Matteo Jorgenson et Sepp Kuss, et on compte bien l’utiliser pour déstabiliser le Slovène et ce dans toutes les circonstances. L’an dernier, cette stratégie de harcèlement n’avait pu être menée car la condition précaire de Vingegaard avait nécessité de courir défensivement. Mais cette fois, Vingegaard affiche un tout autre niveau de forme, et du côté de la Visma-Lease A Bike, on apparaît déterminé à passer à l’attaque.