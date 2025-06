Alexandre Higounet

A trois semaines du départ du Tour de France, alors que le Dauphiné aborde sa phase décisive, Jonas Vingegaard apparaît armé d’une nouvelle mentalité, à la fois plus serein et confiant sur sa capacité de battre son rival Pogacar, mais aussi plus offensif en course. Et cela ne doit rien au hasard.

Alors que les premières étapes du critérium du Dauphiné ont apporté la démonstration qu’il était bel et bien en très bonne condition, même si cela reste à confirmer sur les grands rendez-vous alpestres, ainsi que sur le contre-la-montre aujourd’hui mercredi, Jonas Vingegaard est apparu très changé depuis le début de l’épreuve, comme habité d’une nouvelle sérénité et de la conviction qu’il sera en mesure de lutter avec Pogacar pour le maillot jaune, que ce soit ici ou en juillet prochain sur les routes du Tour de France.

Cyclisme - Tour de France : Peur du duo Vingegaard-Evenepoel, Pogacar bluffe-t-il ? https://t.co/RT4LpFCMbH — le10sport (@le10sport) June 10, 2025

« Je crois en moi, y compris pour le Tour » Interrogé sur le sujet par le média flamand Sporza.be, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike l’a reconnu sans détours : « Je me sens très bien, sur le vélo comme en dehors. Je suis très détendu. Je crois en moi, y compris pour le Tour. Le feeling est bon ».