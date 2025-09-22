Cyclisme - Tour de France : Pogacar, le bouleversement dans la lutte pour le maillot jaune

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar domine outrageusement le Tour de France et semble avoir pris un très net avantage tant physique que mental sur son principal rival Jonas Vingegaard, un événement intervenu récemment pourrait bien bouleverser la donne à l'avenir. Explication.

Comme l'a démontré sa deuxième large victoire au Tour de France face à son rival Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar semble avoir pris un leadership définitif sur le Danois, que ce soit physiquement mais surtout mentalement. On peut trouver deux éléments probants à l'appui de cette affirmation. D'une part, lors de la troisième semaine du Tour, alors qu'il a été avéré ensuite que le maillot jaune commençait à faiblir, Jonas Vingegaard a rapidement renoncé à son offensive de renversement, comme s'il n'y croyait pas lui-même. D'autre part, le leader du Team Visma-Lease A Bike, au sortir de son Tour d'Espagne victorieux, a évoqué sa participation au Tour d'Italie l'an prochain dans l'idée de remporter les trois Grands Tours. Comme un aveu indirect qu'il ne se sent plus capable en l'état de dominer Tadej Pogacar pour la victoire dans le Tour.

Quand Evenepoel rattrape Pogacar, il prend date de facto pour juillet... Le champion slovène aurait-il alors pris un avantage définitif pour les prochaines années dans la lutte pour le maillot jaune ? Un événement intervenu ces derniers jours oblige à modérer le propos. A l'occasion du championnat du monde contre-la-montre au Rwanda, Remco Evenepoel a outrageusement dominé l'adversité, au point de reprendre Tadej Pogacar parti avant lui à quelques encablures de l'arrivée. Une humiliation pour le leader slovène et un rendez-vous pris pour l'avenir par le champion belge. Car s'il n'est pas nouveau qu'Evenepoel est meilleur dans le chrono que Pogacar, il a désormais la preuve qu'il est capable de lui prendre beaucoup de temps. Si cela ne permet pas de résoudre en l'état son déficit en haute montagne, sa victoire dimanche est de nature à conforter Remco Evenepoel dans l'idée qu'il a bien quelque chose à jouer pour le maillot jaune à l'avenir.