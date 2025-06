Cyclisme - Tour de France : Le message fort de Julian Alaphilippe !

Alors que le Tour de France va se lancer dans moins de deux semaines, Julian Alaphilippe a apporté des éléments probants sur son retour à un très bon niveau à l’occasion du Tour de Suisse, achevé à la cinquième place au général. A l’arrivée, le double champion du monde a d’ailleurs lancé un message très fort.

« Je ne m’attendais pas avoir une aussi belle place au général »

Après l’arrivée du dernier jour, le Français s’avérait forcément un peu déçu du résultat de son chrono mais retenait avant tout son excellent comportement durant la semaine, expliquant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’était très difficile. Je pense qu’il fallait vraiment être dans un grand jour pour faire un bon chrono, et j’ai eu de très mauvaises sensations dès le départ. J’ai tout de suite senti que ça allait être compliqué. Forcément, il y a un peu de déception, parce que j’aurais vraiment aimé terminer sur le podium du général pour l’équipe. Mais je suis quand même satisfait de la semaine. On a été offensifs, on a essayé de gagner une étape. L’équipe s’est super bien comportée, le groupe était vraiment soudé, il y avait une super atmosphère. À quelques jours du Tour de France, c’est forcément positif. J’ai travaillé dur pour arriver dans la meilleure forme possible pour le Tour de France, et cette semaine m’a vraiment rassuré. J’ai fait beaucoup d’efforts, et je ne m’attendais pas forcément à devoir défendre une aussi belle place au classement général. Aujourd’hui, il y a une petite déception de m’être senti aussi mal. J’ai tout donné, mais j’ai senti dès le début que ce serait dur ».