Cyclisme - Tour de France : La prédiction de Lefévère sur Evenepoel

Alexandre Higounet

Alors que le parcours du Tour 2025 vient d’être dévoilé ce mardi et qu’il offre une première semaine inédite avec une succession d’étapes en forme de classique ardennaise, Remco Evenepoel trouve un terrain idéal pour tenter de déstabiliser le duo Pogacar-Vingegaard, d’autant qu’au milieu se tiendra un contre-la-montre de 33 kilomètres. Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, en semble en tout cas convaincu…

Le parcours du Tour de France 2025 a été dévoilé ce mardi au Palais des Congrès et si le menu montagneux s’avère relativement classique, avec quelques belles surprises comme les retours à Superbagnères et à la Plagne, deux montées légendaires des années 80 remises au goût du jour, la grande innovation se trouve en première semaine, avec un enchaînement infernal de mini Liège-Bastogne-Lièges, du Grand Départ dans le Nord jusqu’à l’arrivée dans la montagne en Auvergne. Une configuration inédite pour le peloton et un terrain idéal pour créer de l’incertitude et provoquer une grande bagarre parmi les prétendants au maillot jaune. Plus particulièrement pour Remco Evenepoel, qui trouvera ici une configuration parfaite pour tenter de déstabiliser Pogacar et Vingegaard avant la haute montagne, d’autant qu’au milieu de cette première semaine se tiendra un contre-la-montre de 33 kilomètres.

« Des chances de prendre le maillot jaune en première semaine »

Interrogé par L’Equipe, Remco Evenepoel n’a pas manqué de pointer cette première semaine, quand bien même il l’a fait à demi-mot : « C'est un parcours très particulier, mais très beau ! Avec le grand départ pas trop loin de ma maison et surtout de la Belgique. Du coup, un chrono si tôt m'offre des chances de prendre le Maillot Jaune dans la première semaine, mais cela n'aura pas beaucoup d'importance pour le classement général car il y a encore beaucoup de montagnes et d’étapes à suivre. Les étapes de montagnes me semblent belles avec beaucoup de cols mythiques à grimper ».

« C’est un bon parcours pour Remco »

Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal-Quickstep, a lui aussi cerné les options qui s’ouvraient devant son champion, comme relayé par le Het Laatste Nieuws : « Je pense que c'est un bon parcours pour Remco. Deux contre-la-montres, un en montée et un de 33 kilomètres. Vous ne gagnerez ni ne perdrez le Tour avec ça, mais s’il peut remporter le contre-la-montre en tant que champion du monde et champion olympique en titre, ce sera bien. Personnellement, je vois Remco terminer plus près que cette année. Pourquoi? Il aura un an de plus en 2025 et plus d'expérience. Cette année, il a perdu environ cinq minutes dans une certaine étape. Je ne vois plus cela se produire ».