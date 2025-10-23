Cyclisme - Tour de France : Il fixe la date de la chute de Pogacar !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar a une nouvelle fois largement dominé le Tour de France cet été, quand bien même il a probablement marqué un peu le pas en troisième semaine. La domination du champion slovène apparaît encore installée pour de très longues années. Pourtant, Thor Hushovd, le manager général de l'équipe norvégienne Uno-X, qui vient de décrocher son ticket pour le World Tour, a fixé la date de la fin de son règne...

En remportant cet été son quatrième Tour de France, Tadej Pogacar a assis une nouvelle fois sa domination sur le peloton mondial, à commencer par son principal rival Jonas Vingegaard, qui semble tellement marqué par la supériorité du champion du monde qu'il a semblé renoncer très vite à son offensive en troisième semaine alors que le maillot jaune, probablement entamé par une très longue et épuisante campagne de classiques, était visiblement plus fatigué qu'il ne le laissait penser.

Pogacar semble promis à de nombreuses victoires dans le Tour de France Pour autant, comme l'a montré sa fin de saison incroyable, une fois qu'il a récupéré de ses efforts du mois de juillet, Tadej Pogacar est plus que jamais installé sur le trône du cyclisme mondial, lui qui a remporté les championnats du monde, les championnats d'Europe et le Tour de Lombardie, à chaque fois en s'envolant loin de l'arrivée. De fait, il apparaît promis encore à de nombreuses victoires dans la Grande Boucle.