Cyclisme - Tour de France : Il fixe la date de la chute de Pogacar !

Tadej Pogacar a une nouvelle fois largement dominé le Tour de France cet été, quand bien même il a probablement marqué un peu le pas en troisième semaine. La domination du champion slovène apparaît encore installée pour de très longues années. Pourtant, Thor Hushovd, le manager général de l'équipe norvégienne Uno-X, qui vient de décrocher son ticket pour le World Tour, a fixé la date de la fin de son règne...
En remportant cet été son quatrième Tour de France, Tadej Pogacar a assis une nouvelle fois sa domination sur le peloton mondial, à commencer par son principal rival Jonas Vingegaard, qui semble tellement marqué par la supériorité du champion du monde qu'il a semblé renoncer très vite à son offensive en troisième semaine alors que le maillot jaune, probablement entamé par une très longue et épuisante campagne de classiques, était visiblement plus fatigué qu'il ne le laissait penser.
Pogacar semble promis à de nombreuses victoires dans le Tour de France
Pour autant, comme l'a montré sa fin de saison incroyable, une fois qu'il a récupéré de ses efforts du mois de juillet, Tadej Pogacar est plus que jamais installé sur le trône du cyclisme mondial, lui qui a remporté les championnats du monde, les championnats d'Europe et le Tour de Lombardie, à chaque fois en s'envolant loin de l'arrivée. De fait, il apparaît promis encore à de nombreuses victoires dans la Grande Boucle.
Il fixe la date de la fin du règne de Pogacar !
Jusqu'à quand ? Interrogé par Sporza.be au sujet des perspectives de son équipe au Tour de France, Thor Hushovd, le manager général d'Uno-X, qui vient de gagner son ticket pour le World Tour, a de son côté fixé la date de la fin du règne de Tadej Pogacar : « Tobias Halland Johannessen a déjà terminé 6e du Tour cette année, mais sa préparation n'a pas été parfaite. Avec une préparation parfaite, il a encore plus de potentiel. Johannes Kulset fait aussi partie des coureurs qui pourront découvrir l'année prochaine s'il a la capacité de disputer un classement général. Avec de l'ambition et du travail, tout est possible. Et je ne pense pas que Pogacar remportera le Tour en 2030 ».