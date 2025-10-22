Cyclisme - Tour de France : Folle rumeur sur le parcours 2026 !

Alexandre Higounet

C'est demain jeudi, aux alentours de midi, que le patron du Tour de France Christian Prudhomme dévoilera le parcours de l'édition 2026 au Palais des Congrès. Et alors que ses contours commencent à se dessiner sérieusement, une folle rumeur est murmurée avec insistance au sujet de la dernière semaine, qui se tiendra assurément dans les Alpes...

Demain jeudi, à midi, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, dévoilera au Palais des Congrès le parcours de l'édition 2026. Certains contours apparaissent déjà bien dessinés, comme analysé et révélé par le site velowire.com. Outre un grand départ exigeant et vallonné du côté de Barcelone, le peloton prendra très vite la direction des Pyrénées, où il devrait rester plusieurs jours, entre une arrivée au sommet aux Angles, puis un passage par les Pyrénées Ariégeoises avant de prendre la direction de Pau, avec pour finir une arrivée inédite au sommet de la rude ascension de Gavarnie-Gèdre, qui offrira le paysage magnifique du cirque de Gavarnie et de la brèche de Roland.

Une arrivée inédite au-dessus du cirque de Gavarnie au programme Par la suite, fidèle à son intention de maintenir du mouvement autant que possible et de profiter de toutes les aspérités de l'hexagone, Christian Prudhomme aurait programmé un passage du peloton en Auvergne, avec au moins une étape de montagne arrivant au Lioran, puis un autre crochet très rude par les Vosges et le Jura, avant de finir en dernière semaine dans les Alpes.