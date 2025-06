Cyclisme - Tour de France : Evenepoel y croit-il encore ? Réponse

Sévèrement battu par Tadej Pogacar sur les routes montagneuses du critérium du Dauphiné, où il s’est également montré en-dessous de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel est-il encore convaincu qu’il dispose d’une carte à jouer au Tour de France ? Est-il encore dans l’état d’esprit de décrocher le maillot jaune ? Analyse.

Evenepoel s’est montré fataliste juste après l’arrivée du Dauphiné

Plus inquiétant encore pour le champion belge, il est apparu également bien en retrait par rapport à Jonas Vingegaard, lui aussi largement dominé par Pogacar, ce qui fait que la hiérarchie de l’an dernier se dessine à nouveau. Après la course, Evenepoel s’était d’ailleurs laissé aller à quelques moments de découragement, déclarant notamment : « Je suis encore assez loin de Pogacar et Vingegaard. C'est comme si le rythme élevé de leurs équipiers était un rythme d'entraînement pour eux. Parfois, ça me décourage quand je les vois attaquer à fond, alors que je suis moi-même déjà à la limite. Aujourd’hui encore, c’est ce qui s’est passé. Je dois devenir un encore meilleur grimpeur. Mon contre-la-montre est parfait, mais je dois travailler les montées. Je suis encore loin des deux grands dans ce domaine. J’espère pouvoir m’en rapprocher. Je dois travailler ces changements de rythme, quand le tempo est déjà élevé et qu'il faut y aller au max pendant cinq minutes, ce n'est pas vraiment ma nature ».