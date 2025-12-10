Cyclisme - Tour de France : Evenepoel fait all-in !

Alexandre Higounet

Ces derniers temps, des spéculations faisaient état d'une possible participation de Remco Evenepoel au Giro, afin de tenter de sécuriser une deuxième victoire dans un Grand Tour, et au Tour des Flandres. Aujourd'hui, le double champion olympique a annoncé son programme pour la saison prochaine et il en ressort un fait simple : il va faire all-in sur le Tour de France !

Depuis plusieurs semaines, l'idée circulait dans l'environnement de Remco Evenepoel et de sa future équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe que le double champion olympique belge pourrait se laisser tenter par une participation au Giro, dans l'idée d'inscrire un deuxième Grand Tour à son palmarès avant de jouer sa chance à l'avenir sur le Tour de France. Une participation au Tour des Flandres était aussi évoquée.

« Enchaîner Giro et Tour serait peut-être un peu trop rapide et trop tôt » Ces dernières heures, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par la Red Bull-Bora Hansgrohe, Remco Evenepoel a annoncé son programme pour 2026 et il en ressort que le Belge a finalement bâti son plan dans l'idée d'arriver au maximum de ses forces sur le Tour de France. Evenepoel a ainsi expliqué dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « J'aurais vraiment adoré participer au Giro ; j'étais un grand fan du parcours. Mais après l'année dernière (avec la longue rééducation suite à sa chute en décembre 2024), nous souhaitons avant tout une saison normale. Enchaîner Giro et Tour serait peut-être un peu trop rapide et trop tôt. Je veux retrouver mon niveau d'avant. Cela représenterait beaucoup de jours de course en peu de temps, et après le Tour, il y a un autre grand championnat du monde au Canada. Je pense que c'est la raison principale. C'est un magnifique parcours, donc ce sont deux belles opportunités pour moi. Je veux briller à nouveau aux Championnats du monde ».