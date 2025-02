Alexandre Higounet

Une nouvelle fois, l’équipe Visma-Lease A Bike a répété son objectif prioritaire de gagner de nouveau le Tour de France et de battre Tadej Pogacar avec Jonas Vingegaard. Que cache cette stratégie de communication offensive de la formation hollandaise ? Analyse.

Depuis plusieurs semaines, l’équipe hollandaise Visma-Lease A Bike mène une véritable campagne médiatique affichant une détermination sans faille à de nouveau remporter le Tour de France avec Jonas Vingegaard. Ces dernières heures, le staff de la formation jaune et noir a remis une pièce dans le jukebox.

« Nous devons trouver un moyen de battre Pogacar »

A l’occasion d’un entretien sur le site officiel de Visma-Lease A Bike, Grisha Niermann, le manager de l’équipe, a en effet lancé, dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « Cela ne surprendra personne, mais gagner le Tour est encore une fois en tête de notre liste de priorités cette année. Mais nous voulons aussi viser la victoire finale sur la Vuelta. De toute évidence, Pogacar était le coureur le plus fort du Tour de France l'année dernière, nous devrons donc bien faire notre travail. Nous devons trouver un moyen de le battre, avec Jonas Vingegaard comme leader et des coureurs encore plus forts autour de lui que l'année dernière ».

Eviter que le fatalisme s’installe face à Pogacar

La force et la régularité avec lesquelles le staff hollandais martèle que l’objectif majeur est de remporter le Tour de France avec Vingegaard interpelle. Il est en effet acté que la formation Visma-Lease A Bike vise le maillot jaune chaque année. Pourquoi autant insister cette fois-ci ? Cela ne doit rien au hasard. Alors que Jonas Vingegaard a été véritablement concassé par Pogacar l’an dernier, le staff des Jaunes et Noirs ne veut surtout pas qu’une sorte de fatalité s’installe, que le leader danois et ses équipiers admettent la supériorité du champion slovène. En martelant ce message dans les médias, l’objectif est de maintenir toute l’équipe tendue vers le maillot jaune, de réinstaller la conviction que la victoire est possible, tant dans l’esprit de Jonas Vingegaard lui-même qu’auprès de tous ses équipiers, afin que l’armada Visma-Lease A Bike arrive au départ du Tour de France remontée à bloc, avec l’envie d’en découdre avec le rival Pogacar.