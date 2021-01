Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : Après Pinot, Bardet prêt à prendre une décision fracassante ?

Publié le 22 janvier 2021 à 9h35 par D.M.

Interrogé sur sa saison 2021, Romain Bardet ne sait toujours pas s’il s’alignera sur le Giro ou alors sur le Tour de France.

« Mon objectif cette année sera le Giro, je vais tout faire pour être à 100% sur le Tour d'Italie et y faire le meilleur résultat possible. C’est une décision murement réfléchie, je pensais que c’était le moment de retourner en Italie, d’autant que j’ai vu que le parcours du Tour de France n’était pas fait pour moi en 2021. J’espère revenir sur le Tour dès 2022, c’est l’objectif » a annoncé il y a quelques jours Thibaut Pinot. Troisième en 2014, le coureur de la FDJ a décidé de privilégier le Giro, qui se disputera durant le moi de mai. Autre Français a avoir terminé sur le pedum du Tour de France, Romain Bardet pourrait également faire l’impasse sur la Grande Boucle.

« Je ne sais pas quel Grand Tour je ferai »