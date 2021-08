Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot fait le bilan de son retour à la compétition !

Publié le 21 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Blessé depuis plusieurs mois maintenant, Thibaut Pinot a fait son retour sur le Tour du Limousin, heureux d’être remonté sur un vélo mais un brin déçu.

Son retour à la compétition était attendu et encore plus par lui-même. Thibaut Pinot voulait se jauger sur le Tour du Limousin et retrouver des sensations, ce qu'il avait perdu depuis le mois d’avril. Le coureur de la Groupama-FDJ a terminé 20ème du classement général mais là n’était pas l’objectif. Pinot devait se rassurer et il l’a bien fait en étant d’aller aux avant-postes lors des 4 étapes.

« Il me manque un peu de forme pour peser sur la course »