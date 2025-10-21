Cyclisme : Pogacar-Seixas, son pronostic fou !

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar apparaît plus que jamais installé au sommet du cyclisme mondial, quasiment intouchable sur les Grands Tours, Cyrille Guimard, à l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, livre un pronostic tranché au sujet de la lutte pour le maillot jaune dans les prochaines années. Et selon lui, elle pourrait être bien moins certaine que ce que l'on dit...

Alors qu'il vient de remporter son cinquième Tour de Lombardie pour clôturer sa saison 2025, une saison au cours de laquelle il aura encore quasiment tout gagné, entre le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné Libéré, le Tour de France, les championnats du monde, les championnats d'Europe et le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar apparaît plus que jamais assis sur le trône du cyclisme mondial.

« Pogacar, il lui manque un vrai adversaire au long cours » A l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard admet volontiers qu'en l'état, Tadej Pogacar ne dispose d'aucun véritable rival sur les Grands Tours : « Aujourd’hui, on a Pogacar, mais il lui manque un vrai adversaire au long cours. Vingegaard est un grand coureur, mais il n’y a pas de duel installé entre eux. Le cyclisme se nourrit de rivalités entre stars, pas seulement entre "grands champions". Sur les Grands Tours, il n’y a qu’une star : Pogacar ».