Cyclisme - Paris-Roubaix : Van Aert pourrait avoir trouvé le point faible de Pogacar...

Alexandre Higounet

Imbattable depuis de nombreuses années sur le terrain des classiques, à quelques rares exceptions près, Tadej Pogacar s'est cassé les dents une deuxième fois sur Paris-Roubaix, terminant de nouveau deuxième, cette fois derrière Wout Van Aert. Et selon l'ancien coureur américain Tom Danielson, le champion belge pourrait avoir trouvé un point faible chez Pogacar...

Au matin de Paris-Roubaix, Tadej Pogacar restait sur quatre victoires consécutives sur un Monument, à savoir Liège Bastogne Liège et le Tour de Lombardie l'an dernier, puis Milan San Remo et le Tour des Flandres cette saison. C'est peu dire que le champion slovène apparaît quasiment imbattable, et ce sur tous les terrains. Ou presque, puisque les pavés de Paris-Roubaix sont les derniers à lui résister, Pogacar ayant terminé deux fois deuxième sur le Vélodrome de Roubaix, sans parvenir à y lever les bras.

« Van Aert a attaqué intelligemment, ses contre-attaques ont clairement semé le doute dans l'esprit de Tadej » Et selon l'ancien coureur américain Tom Danielson, si Wout Van Aert est parvenu à battre Pogacar à Roubaix dimanche dernier, ce n'est pas seulement parce que la classique pavée est celle qui correspond le moins au double champion du monde. C'est aussi parce qu'il a su jouer sur un levier tactique, jouer avec le minuscule point faible de Pogacar.