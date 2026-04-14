Cyclisme : « Si Seixas va au Tour cette année et qu'il ne gagne pas, c'est dramatique ? »

Alexandre Higounet

Alors que Paul Seixas vient de survoler le Tour du Pays Basque, en dominant largement des coureurs de grand standing comme Primoz Roglic, Isaac Del Toro, Florian Lipowiz ou Juan Ayuso, la question de sa participation au Tour de France cette saison est revenue en force. Et pour l'ancien coureur Cyril Saugrain, consultant pour la RTBF, il ne devrait pas y avoir de débat.

La semaine dernière, Paul Seixas a encore une fois marqué les esprits en concassant tous ses adversaires lors du Tour du Pays Basque, et parmi eux des grands noms du peloton comme Primoz Roglic, Isaac Del Toro, Florian Lipowitz ou Juan Ayuso, pour l'emporter largement au classement général, avec trois victoires d'étape à la clé.

« Beaucoup disent que s'il y va, ce n'est que pour gagner, je ne suis pas convaincu » Fatalement, la question de sa participation au prochain Tour de France, qui n'est pour l'instant pas actée par son équipe Décathlon-CGA CGM, est revenue sur le devant de la scène. Interrogé sur le sujet à l'occasion d'un entretien avec cyclismactu.net, l'ancien coureur Cyril Saugrain, aujourd'hui consultant pour la RTBF, a livré son opinion sans détours : « Je pense que seul lui a la réponse. Moi je n'ai pas de conviction, mais je pense qu'au vu de ses qualités, quand on est capable de faire ça et d'évoluer au niveau qui est le sien, aller sur un grand tour, ce n'est pas un sujet. Il est capable de le faire, il a les qualités pour le faire, maintenant, est-ce qu'il a envie d'aller sur le Tour, est-ce que s'il va sur le Tour et qu'il ne gagne pas, c'est dramatique ? Beaucoup disent que s'il y va, ce n'est que pour gagner. Je ne suis pas convaincu, s'il y va et qu'il ne gagne pas, ce n'est pas dramatique ».