Cyclisme : Pogacar-Seixas, le pronostic fort du patron du Tour de France !

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient de survoler le Tour du Pays Basque, où il a largement dominé des coureurs de grand standing comme Primoz Roglic, Juan Ayuso, Florian Lipowitz ou Isaac Del Toro, Paul Seixas va désormais se pencher sur les Ardennaises, avec en point d'orgue Liège Bastogne Liège, où il se retrouvera de nouveau face à Tadej Pogacar. Et Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a livré un pronostic fort autour de cette confrontation...

Au sortir de Paris-Roubaix, à l'occasion de l'émission Bartoli Time sur RMC, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a été questionné sur la performance de Tadej Pogacar, deuxième à l'arrivée pour la deuxième fois d'affilée. Et il a notamment analysé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On a un champion qui fait ce que faisait Eddy Merckx il y a 50 ans. Non seulement les victoires, mais également le fait d’être présent du mois de mars jusqu’au mois d’octobre. Pogacar, la saison dernière, on apprend qu’il sera sur les pavés au mois de janvier et je me dis qu’il sera là pour s’entraîner pour l’année suivante. Mais non, trois mois après il fait la course et termine déjà deuxième ».

« Je rêve d’un sprint à Liège pour la victoire entre Pogacar et Paul Seixas » Désormais, le Slovène va se tourner vers Liège Bastogne Liège, le quatrième Monument de la saison, où il visera une quatrième victoire... A cette occasion, Pogacar retrouvera sur sa route Paul Seixas, la pépite tricolore de 19 ans, qui vient d'écraser tous ses adversaires lors du Tour du Pays Basque, confirmant qu'il était désormais tout proche du niveau du ténor slovène.