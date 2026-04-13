Cyclisme : Seixas se voit-il au niveau de Pogacar ? Il répond

Alexandre Higounet

Après sa victoire éclatante au Tour du Pays Basque face à des coureurs de la trempe de Primoz Roglic, Juan Ayuso, Isaac Del Toro ou encore Florian Lipowitz, Paul Seixas semble encore avoir franchi un palier et apparaît désormais tout proche de Tadej Pogacar. Se sent-il de taille désormais à lutter d'égal à égal avec le Slovène ? Le jeune coureur français a été interrogé sur le sujet...

Quelques semaines après son début de saison canon, où il avait notamment été le dernier à résister à Pogacar sur les Strade Bianche, revenant même un temps dans la roue du Slovène, qui était alors lancé dans sa grande offensive, et le maintenant sous la menace d'un retour jusqu'à l'arrivée, Paul Seixas a remporté une très grande victoire pour son retour à la compétition, survolant le Tour du Pays Basque face à des coureurs de grand standing comme Roglic, Lipowitz, Ayuso et Del Toro, avec trois victoires d'étape en plus du général final.

« Au Pays Basque, il y a aussi eu des coureurs qui n'étaient pas au top ou qui ont chuté » Le niveau atteint par le jeune Français est tel qu'on peut se demander s'il n'est pas désormais en situation de réellement lutter avec Tadej Pogacar, notamment dans la perspective du Tour de France. Après l'arrivée de la dernière étape, Paul Seixas a été interrogé sur le sujet, répondant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je sais, bien sûr, que je peux rivaliser avec les meilleurs au monde. Mais au Pays Basque, il y a aussi eu des coureurs qui n'étaient pas au top, qui ont chuté ou qui ne se sentaient pas bien. Donc, je n'en suis pas encore à dire que je suis le meilleur ou dans le top 3. En tout cas, je sais que je peux me battre avec eux et avoir de l'ambition. C'est le principal ».