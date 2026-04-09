Cyclisme : Van der Poel a-t-il mal couru face à Pogacar sur le Tour des Flandres ? Il monte en défense

Ces derniers jours, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer l'attitude des principaux adversaires de Pogacar - dont Mathieu Van der Poel - sur le Tour des Flandres, qui ont accepté de jouer le jeu du pur rapport de force avec le Slovène, un jeu qu'ils étaient sûrs de perdre, plutôt que de chercher à être plus tactique. Adrie Van der Poel, ancien champion lui-même et père du coureur, a répondu.
Ces derniers jours, de nombreux observateurs ont critiqué l'attitude des principaux rivaux de Pogacar sur le Tour des Flandres, que ce soit au moment de son offensive dans le Vieux-Quaremont à 60 kilomètres de l'arrivée, où ils auraient mieux fait d'unir leurs forces derrière en laissant Pogacar s'épuiser à bonne distance plutôt que de chercher à le suivre dans un rapport de force direct, ou après, lorsqu'Evenepoel et Van der Poel ont roulé avec le Slovène alors qu'il était écrit qu'ils allaient se faire déposer dans les monts suivants.
« On ne joue pas comme ça entre grands champions »
Sur sa chaîne Youtube, Chris Horner, l'ancien coureur américain vainqueur de la Vuelta en 2013, s'est montré particulièrement virulent, lançant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Vous êtes tous des imbéciles ! Vos directeurs sportifs devraient être virés. Vous devriez retourner en compétition amateur, car aucun de vous ne sait courir ».
« Beaucoup de gens ne comprennent plus le cyclisme »
Autant de critiques qui ont suscité une réaction dans le clan Van der Poel. Adrie Van der Poel, ancien champion cycliste lui-même, et père de Mathieu, a ainsi commenté sur L'Equipe, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Ce n’est pas une course pour débutants ! Mathieu et Pogacar sont deux très grands coureurs. S’ils se mettent à courir comme ça, défensivement, j’arrête de regarder le cyclisme. Il faut courir pour gagner, pas pour être le plus malin. On ne joue pas comme ça entre grands champions. Pogacar était au-dessus du lot, il faut l’accepter. (...) Mathieu vise toujours le podium. Beaucoup de gens ne comprennent plus le cyclisme, ils ne savent pas ce que signifie se battre pour la victoire sept années de suite ». Si l'on peut comprendre la volonté de Mathieu Van der Poel de lutter en direct face à Tadej Pogacar, de vouloir le battre à la régulière, le fait est qu'il doit aussi pouvoir trouver un moyen de gagner différemment s'il n'a aucune chance en frontal. Et sur le Tour des Flandres, il était évident qu'il n'en avait aucune.