Cyclisme : Van der Poel a-t-il mal couru face à Pogacar sur le Tour des Flandres ? Il monte en défense

Alexandre Higounet

Ces derniers jours, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer l'attitude des principaux adversaires de Pogacar - dont Mathieu Van der Poel - sur le Tour des Flandres, qui ont accepté de jouer le jeu du pur rapport de force avec le Slovène, un jeu qu'ils étaient sûrs de perdre, plutôt que de chercher à être plus tactique. Adrie Van der Poel, ancien champion lui-même et père du coureur, a répondu.

Ces derniers jours, de nombreux observateurs ont critiqué l'attitude des principaux rivaux de Pogacar sur le Tour des Flandres, que ce soit au moment de son offensive dans le Vieux-Quaremont à 60 kilomètres de l'arrivée, où ils auraient mieux fait d'unir leurs forces derrière en laissant Pogacar s'épuiser à bonne distance plutôt que de chercher à le suivre dans un rapport de force direct, ou après, lorsqu'Evenepoel et Van der Poel ont roulé avec le Slovène alors qu'il était écrit qu'ils allaient se faire déposer dans les monts suivants.

« On ne joue pas comme ça entre grands champions » Sur sa chaîne Youtube, Chris Horner, l'ancien coureur américain vainqueur de la Vuelta en 2013, s'est montré particulièrement virulent, lançant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Vous êtes tous des imbéciles ! Vos directeurs sportifs devraient être virés. Vous devriez retourner en compétition amateur, car aucun de vous ne sait courir ».