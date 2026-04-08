Cyclisme - Paris-Roubaix : Un élément déterminant dans le duel Pogacar-Van der Poel...

Alexandre Higounet

A quelques jours de la course, un duel homérique s'annonce sur Paris-Roubaix entre Mathieu Van der Poel, le spécialiste des pavés et l'un des plus grands flandriens de l'histoire, et Tadej Pogacar, qui rêve de remporter le seul Monument qui manque encore à son palmarès, a fortiori l'année où il pourrait gagner les cinq d'affilée, un exploit jamais réalisé. Thierry Gouvenou, le directeur de la course, cible un élément qui pourrait être décisif...

Après avoir gagné Milan San Remo et le Tour des Flandres pour la troisième fois, Tadej Pogacar s'attaque désormais au dernier Monument qui manque encore à son palmarès, Paris-Roubaix, où son duel avec Mathieu Van der Poel s'annonce terrible, d'autant que comme l'annonce Thierry Gouvenou, le directeur de la course, la détermination du Slovène sera totale.

« Plusieurs éléments peuvent jouer contre Pogacar, notamment les conditions météo » Gouvenou a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je pense que l’an dernier, on avait beaucoup de doutes pour savoir si Tadej Pogacar pouvait être au niveau sur Paris-Roubaix. Il a prouvé qu’il était plus qu’au niveau, qu’il jouait la gagne. Il va falloir un très grand Mathieu van der Poel pour pouvoir rivaliser avec lui. Je pense que Pogacar va arriver avec une envie, presque une obsession de gagner cette course, et il sera intraitable. Mais ça reste jouable ».