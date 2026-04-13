Cyclisme : Un témoignage fort sur Paul Seixas !

Alexandre Higounet

Après sa nouvelle victoire éclatante au Tour du Pays Basque, Paul Seixas n'en finit plus d'impressionner alors qu'il n'est âgé que de 19 ans. Interrogé par les médias belges, un ancien équipier du Français lorsqu'il était dans les équipes jeunes, témoigne que Seixas était déjà largement au-dessus du lot à l'époque.

Après un début de saison exceptionnel en février-mars, Paul Seixas était de retour à la compétition la semaine dernière à l'occasion du Tour du Pays Basque. La manière incroyable avec laquelle le jeune champion tricolore a concassé une adversité de très grand standing, avec Florian Lipowitz, Primoz Roglic, Juan Ayuso ou encore Isaac Del Toro, pour l'emporter largement au classement général final confirme qu'il a désormais atteint un très haut niveau, proche de celui de Tadej Pogacar.

« Je pense que Paul se rapproche déjà du niveau de Pogacar » C'est en tout cas la conviction de Milan Donie, qui avait été équipier de Seixas en 2023 au sein de l'équipe AG2R Junior. Donie a en effet lancé à l'occasion d'un entretien avec Sporza, relayé par cyclinguptodate.com : « J'ai été bluffé par sa performance au Pays basque. Il ne s'agit pas de petits noms qu'il bat, mais des gars comme Del Toro, Roglic, Lipowitz, Ayuso… Regardez la première année de Pogacar chez les pros ; leurs résultats sont assez comparables. Je pense même qu'il s'en rapproche déjà. Aux Strade Bianche, au moment de l'attaque de Pogacar, Del Toro était intercalé, ce qui a creusé un écart. Seixas a failli le rattraper malgré tout ».