Cyclisme - Paris-Roubaix : Pogacar a-t-il laissé passer sa chance ?

Battu sur le Vélodrome de Roubaix au sprint par Wout Van Aert, Tadej Pogacar a échoué une deuxième fois dans sa tentative de victoire dans l'Enfer du Nord, le dernier Monument qui manque encore à son palmarès. Alors que l'on pourrait imaginer que ce n'est que partie remise pour le Slovène, qui a fait deux fois 2ème, il pourrait à l'inverse avoir manqué une opportunité unique. Explication.
Battu au sprint sur le Vélodrome de Roubaix par Wout Van Aert, Tadej Pogacar n'est donc pas parvenu à remporter Paris-Roubaix, le Monument qui manque encore à son palmarès. Deuxième l'an dernier derrière Mathieu Van der Poel, le champion slovène termine donc de nouveau sur la deuxième marche du podium. Il lui faudra donc revenir pour tenter sa chance, lui qui caresse toujours le rêve de cocher les cinq Monuments. A l'arrivée, le double champion du monde ne cachait pas qu'il reviendrait probablement, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je ne peux pas le confirmer à 100% maintenant, mais peut-être que oui, je reviendrai. Il y a deux semaines, j'aurais dit que San Remo était la plus difficile à gagner, mais en terminant encore deuxième ici... Ce n'est que ma deuxième participation, alors laissons du temps au temps et nous verrons bien ».
Une opportunité unique que Wout Van Aert a su saisir
Après cette nouvelle deuxième place à Roubaix, la conclusion logique serait de dire que Pogacar devrait parvenir à remporter Paris-Roubaix un jour, qu'il aura d'autres occasions. C'est une option assurément valide. Mais il existe une deuxième lecture possible, et elle raconte exactement l'inverse : Tadej Pogacar pourrait avoir manqué une opportunité unique hier, une opportunité que Wout Van Aert est parvenu lui à saisir, à savoir que Mathieu Van der Poel n'a pas été en mesure de jouer réellement sa chance du fait de sa crevaison au pire moment dans la tranchée d'Arenberg. Sans cet incident, Van der Poel aurait une nouvelle fois été imbattable, comme le démontre son retour fantastique à moins de 20 secondes du duo de tête alors qu'il était pointé à plus de deux minutes au sortir de la tranchée.
« Mathieu était l'homme le plus fort de la course, j'en ai été le témoin privilégié »
Le coureur belge de la Jayco AlUla, Dries De Bondt, a livré un témoignage fort à ce sujet dans le podcast Cafe Koerse, comme relayé par cyclismactu.net : « Mathieu était l'homme le plus fort de la course. J'en ai été le témoin privilégié. Il a d'abord bénéficié du sacrifice de Jasper Philipsen, qui a pris les commandes sur l'un des secteurs pavés après la Trouée d'Arenberg pour combler l'écart. Sur l'un des secteurs suivants, Mathieu a décidé : "Je vais tenter le coup ici". Nous voyions un petit groupe devant nous, et il a juste voulu faire le saut. Il a démarré... et à la fin de ce secteur, qui ne faisait que 1,4 kilomètre, il était tout simplement hors de vue. Il nous a juste laissés sur place. Le groupe devant nous roulait vingt secondes devant et il les a emmenés avec lui, ils ont donc disparu aussi alors que nous pouvions voir à quarante secondes devant nous. Cinq minutes plus tard, j'entends le manager Matthew Hayman dire : "Mathieu est maintenant à 1 minute 20 du groupe de tête". J'ai pensé : "Mais comment ?". C'est l'un des surhommes présents au départ ». Pogacar n'aura pas chaque année l'opportunité de courir Paris-Roubaix sans Van der Poel face à lui. En ce sens, il a peut-être manqué hier une opportunité unique de l'emporter...