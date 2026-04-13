Cyclisme - Paris-Roubaix : Pogacar a-t-il laissé passer sa chance ?

Alexandre Higounet

Battu sur le Vélodrome de Roubaix au sprint par Wout Van Aert, Tadej Pogacar a échoué une deuxième fois dans sa tentative de victoire dans l'Enfer du Nord, le dernier Monument qui manque encore à son palmarès. Alors que l'on pourrait imaginer que ce n'est que partie remise pour le Slovène, qui a fait deux fois 2ème, il pourrait à l'inverse avoir manqué une opportunité unique. Explication.

Battu au sprint sur le Vélodrome de Roubaix par Wout Van Aert, Tadej Pogacar n'est donc pas parvenu à remporter Paris-Roubaix, le Monument qui manque encore à son palmarès. Deuxième l'an dernier derrière Mathieu Van der Poel, le champion slovène termine donc de nouveau sur la deuxième marche du podium. Il lui faudra donc revenir pour tenter sa chance, lui qui caresse toujours le rêve de cocher les cinq Monuments. A l'arrivée, le double champion du monde ne cachait pas qu'il reviendrait probablement, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je ne peux pas le confirmer à 100% maintenant, mais peut-être que oui, je reviendrai. Il y a deux semaines, j'aurais dit que San Remo était la plus difficile à gagner, mais en terminant encore deuxième ici... Ce n'est que ma deuxième participation, alors laissons du temps au temps et nous verrons bien ».

Une opportunité unique que Wout Van Aert a su saisir Après cette nouvelle deuxième place à Roubaix, la conclusion logique serait de dire que Pogacar devrait parvenir à remporter Paris-Roubaix un jour, qu'il aura d'autres occasions. C'est une option assurément valide. Mais il existe une deuxième lecture possible, et elle raconte exactement l'inverse : Tadej Pogacar pourrait avoir manqué une opportunité unique hier, une opportunité que Wout Van Aert est parvenu lui à saisir, à savoir que Mathieu Van der Poel n'a pas été en mesure de jouer réellement sa chance du fait de sa crevaison au pire moment dans la tranchée d'Arenberg. Sans cet incident, Van der Poel aurait une nouvelle fois été imbattable, comme le démontre son retour fantastique à moins de 20 secondes du duo de tête alors qu'il était pointé à plus de deux minutes au sortir de la tranchée.