300M€ : Le PSG a refusé un transfert historique !

Lors de l'été 2019, le PSG aurait pu boucler un transfert historique. Après avoir déboursé 222M€ pour Neymar et 180M€ pour Kylian Mbappé, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait pu finaliser une opération à hauteur de 300M€. Toutefois, le président du PSG aurait refusé catégoriquement de négocier cette transaction.
Lors de l'été 2017, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, le club rouge et bleu a bouclé un transfert historique. Alerté par la situation de Neymar, qui disposait d'une clause libératoire fixée à 222M€, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a levé l'option du Brésilien pour l'arracher au FC Barcelone. En parallèle, le PSG a finalisé la signature de Kylian Mbappé.
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Malgré la concurrence du Real Madrid, le PSG a réussi à convaincre à la fois Kylian Mbappé et l'AS Monaco lors de l'été 2017. En effet, le club de la capitale a conclu un prêt avec une option d'achat de 180M€ pour s'offrir les services de l'attaquant français. Et le PSG a levé la clause de Kylian Mbappé pour le conserver définitivement, avant qu'il ne parte librement et gratuitement à la Maison-Blanche le 1er juillet 2024 ; alors que son bail était arrivé à son terme.
«Même pour un milliard, il ne part pas»
Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Neymar n'était pas épanoui durant ses premières années à Paris. A tel point qu'il a voulu retourner au FC Barcelone deux années plus tard, soit à l'intersaison 2019. Mais comme l'avait reconnu son agent historique, Wagner Ribeiro, Neymar aurait pu finir au Real Madrid. « À ce moment là, il a surtout failli aller au Real Madrid. Le Real était prêt à payer 300M€ pour le recruter. Florentino (Pérez) me l'a dit. Mais Nasser (Al-Khelaïfi) a refusé, et il a répondu : "Même pour un milliard, il ne part pas !" », avait-il affirmé lors d'un entretien accordé à L'Equipe en avril 2021. Finalement, Neymar a quitté le PSG lors de l'été 2023, ayant rejoint Al Hilal pour une somme proche de 90M€. Et aujourd'hui, il défend les couleurs de son club formateur : Santos.