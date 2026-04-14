300M€ : Le PSG a refusé un transfert historique !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2019, le PSG aurait pu boucler un transfert historique. Après avoir déboursé 222M€ pour Neymar et 180M€ pour Kylian Mbappé, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait pu finaliser une opération à hauteur de 300M€. Toutefois, le président du PSG aurait refusé catégoriquement de négocier cette transaction.

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, le club rouge et bleu a bouclé un transfert historique. Alerté par la situation de Neymar, qui disposait d'une clause libératoire fixée à 222M€, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a levé l'option du Brésilien pour l'arracher au FC Barcelone. En parallèle, le PSG a finalisé la signature de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore ! https://t.co/e0CFENbwDn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Intertitre 2 Malgré la concurrence du Real Madrid, le PSG a réussi à convaincre à la fois Kylian Mbappé et l'AS Monaco lors de l'été 2017. En effet, le club de la capitale a conclu un prêt avec une option d'achat de 180M€ pour s'offrir les services de l'attaquant français. Et le PSG a levé la clause de Kylian Mbappé pour le conserver définitivement, avant qu'il ne parte librement et gratuitement à la Maison-Blanche le 1er juillet 2024 ; alors que son bail était arrivé à son terme.