Cyclisme - Mondiaux : Le témoignage incroyable de Van der Poel sur Pogacar

Dimanche, lors des championnats du monde à Zurich, Tadej Pogacar a réalisé un exploit inédit en s’envolant à 100 kilomètres de l’arrivée pour ne jamais être revu, maintenant toujours une minute d’avance sur le reste de la course lancée à sa poursuite. Mathieu Van der Poel, le tenant du titre qui a vaillamment combattu pour défendre son bien, en a été estomaqué, comme il l’a confié après la course.

Mathieu Van der Poel avait donné rendez-vous aux championnats du monde de Zurich, où il était déterminé à conserver son titre remporté l’an dernier à Glasgow, et le cador hollandais a répondu présent, se montrant le plus fort de la course… derrière Tadej Pogacar, littéralement intouchable dimanche et vainqueur après un raid de plus de 100 kilomètres, un exploit inédit à ce niveau.

« Tadej était à un niveau complément différent »

Interrogé après la course, Mathieu Van der Poel se montrait autant satisfait de son niveau que fataliste devant la performance de Pogacar, comme rapporté par cyclismactu.net : « Je pense que je peux être très fier de ma performance aujourd'hui, c'est peut-être ma meilleure sur une course comme ça donc je suis content. Oui, j'ai perdu du poids pour venir ici mais je n'ai rien à prouver sur ce que les gens disent. J'ai apprécié le processus pour courir cette course, je savais que si je me préparerais correctement, je pourrais faire une bonne course mais... Tadej était à un niveau complétement différent ».

« Je n’ai jamais vu une telle performance sur une course de vélo »

Pour le champion hollandais il n’existe aucune place aux regrets tant il considère que Tadej Pogacar évolue sur autre planète. Et lorsqu’il est amené à raconter la course, Mathieu Van der Poel confie sans hésiter qu’il ne croyait pas le Slovène capable de l’emporter lorsqu’il a attaqué si loin de l’arrivée, se retrouve seul ou presque à 80 kilomètres de la ligne. Son témoignage est particulièrement fort : « Quand Tadej Pogacar a attaqué, je pensais qu'il perdait toutes chances, qu'il jetait le maillot de champion du monde. Ce n'était pas la chose la plus intelligente mais apparemment pour lui, ça l'était. La Belgique a commencé à rouler derrière lui et j'avais mon équipe... Comme je l'ai dit, je pensais qu'il perdait ses chances, mais il a prouvé le contraire. Je n'ai jamais vu une performance comme ça dans une course, on sait que c'est un coureur exceptionnel et il l'a prouvé aujourd'hui ».