Cyclisme - Mondiaux : Pogacar ? Evenepoel n’a rien compris !

Alexandre Higounet

Alors que le Tadej Pogacar se lançait dans une offensive incroyable à 100 kilomètres de l’arrivée lors de l’épreuve sur route des championnats du monde, Remco Evenepoel ne l’a pas cru capable de mener le projet à son terme. Et il ne pouvait que constater les dégâts à l’arrivée, estomaqué par la performance du champion slovène.

Remco Evenepoel, champion du monde du contre-la-montre en milieu de semaine, avait pris le départ de la course sur route dimanche avec la ferme intention de mater Tadej Pogacar pour décrocher un doublé, quelques semaines seulement après son doublé olympique. En pleine confiance, en grande forme physiquement, le champion belge pouvait de surcroit compter sur la force collective de son équipe, entièrement à son service dans l’objectif de maîtriser le leader slovène.

« Normalement, l’attaque de Pogacar est suicidaire »

Mais toute la force de la formation belge n’aura pas suffi à revenir sur Pogacar suite à son attaque surprise à plus de 100 kilomètres de l’arrivée, d’abord emmené par son coéquipier Jan Tratnik avant de s’envoler seul, éparpillant ses adversaires en quelques minutes, tout comme les équipiers d’Evenepoel derrière, explosant les uns après les autres dans une vaine poursuite. Après la course, au micro de la RTBF, Evenepoel apparaissait incrédule d’avoir perdu la course avant même de l’avoir réellement commencée, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Bien sûr que j'ai été surpris par l'attaque de Tadej Pogacar, on était à 100 kilomètres de l'arrivée. Normalement, c'est une attaque suicidaire, et dans le dernier tour, ça semblait l'être car on est revenus vraiment pas loin de lui. C'était une course vraiment spéciale. Les 100 derniers kilomètres, c'était à fond, et je ne pouvais pas faire plus personnellement. C'était une course explosive et très exigeante, j'ai obtenu le meilleur résultat possible aujourd'hui ».

« Il aurait fallu que Remco aille avec lui »

Dans la foulée, son équipier Tiejs Benoot reconnaissait lui aussi que toute l’équipe belge avait été totalement surprise par l’offensive de Pogacar si tôt dans la course et qu’un tel scénario n’avait pas du tout été anticipé : « On avait Laurens De Plus dans le groupe devant. On a été surpris par l’attaque de Pogacar. Ça aurait été mieux que Remco aille avec lui. Avant l’attaque de Pogacar j’ai cherché Remco. C’était important d’être devant à ce moment-là de la course, pour pouvoir réagir. Mais voilà, c’est comme ça. Quinten et Victor ont vraiment fait un gros boulot, on a réduit l’écart. Le peloton est revenu à 30 secondes du groupe de tête. Pogacar a relancé et après c’était trop difficile de revenir. Après moi je n’ai pas vu la suite de la course. Mais quand Pogacar lance comme ça, tu ne peux plus revenir. On a fait ce qu’on pouvait faire ».