Selon les informations des médias flamands, l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale serait sur le point de boucler plusieurs très grosses arrivées en vue de la saison 2025, à commencer par le principal lieutenant de Wout Van Aert chez Visma-Lease A Bike, Tiejs Benoot. Selon Het Laatste Nieuws, un tel recrutement XXL s’explique par un objectif précis d’ici à 2028...

Si le mercato cycliste ouvrira officiellement ses portes le 1er août prochain, les tractations sont déjà lancées autour des grands coureurs mondiaux en fin de contrat. Et dans cette lutte de haut niveau, la formation Décathlon-AG2R La Mondiale affiche une très grande ambition. Selon les informations du média flamand Het Laatste Nieuws, Tiejs Benoot (31 ans), le lieutenant principal de Wout Van Aert sur les classiques au sein de la Visma-Lease A Bike, aurait trouvé un accord avec la formation française sur les termes d’un bail de trois ans. En parallèle, Décathlon-AG2R La Mondiale serait en discussions avancées avec le sprinter de l’équipe hollandaise, Olav Kooij, également pisté par la Bahrain-Victorious. A la recherche d’un leader pour les Grands Tours, le staff de l’équipe française aurait des vues sur le Belge de Soudal-Quickstep Ilan Van Wilder et sur Kevin Vauquelin, en partance de chez Arkea-BB Hôtels.

Remporter le Tour avec Seixas d’ici 2028

Derrière ce recrutement porté vers le haut niveau semblent se cacher des très hautes ambitions pour les années à venir. C’est en tout cas ce que révèle le Het Laatste Nieuws, qui affirme que Décathlon aurait été enthousiasmé par la hausse des ventes de ses vélos Van Rysel depuis le démarrage de son sponsoring au début 2024 et que cela aurait incité le groupe à un investissement conséquent. Selon HLN, il poursuivrait un double objectif : remporter un monument dans les classiques et surtout, gagner le Tour de France avec Paul Seixas d’ici 2028, pour la première victoire d’un coureur français sur la Grande Boucle depuis Bernard Hinault en 1985, ce qui assurément constituerait un énorme coup de boost sur l’équipe et la marque.

C’est à l’aune de cette ambition qu’il faut comprendre l’arrivée de Benoot

Selon HLN, c’est à l’aune de cette double ambition qu’il faut comprendre le recrutement de Benoot. Non seulement le champion belge apparaît en mesure de viser une victoire dans un monument s’il court avec une équipe à son service et pas au service d’un leader, mais il dispose également du profil tout terrain idéal pour encadrer un leader au Tour de France, à l’image du travail accompli pour Jonas Vingegaard.