Cyclisme - Mercato : Cosnefroy-Vauquelin, ce que cache l’intérêt d’Ineos pour les cadors français...

Alexandre Higounet

Benoît Cosnefroy et Kevin Vauquelin, les deux plus grands coureurs français arrivant en fin de contrat l’hiver prochain, sont l’objet d’une convoitise appuyée de l’équipe Ineos selon les informations de la presse flamande. Et a priori, cet intérêt pour les coureurs tricolores ne doit rien au hasard... Explication.

Même s’il n’ouvrira officiellement ses portes qu’au 1er août prochain, le mercato cycliste est déjà le théâtre de premiers mouvements, notamment sur les dossiers des grands coureurs en fin de contrat, les grandes équipes ouvrant dès maintenant des discussions pour arracher des accords de principe destinés à être officialisés à partir de l’ouverture du marché.

Ineos a déjà recruté Axel Laurence l’hiver dernier

Dans cette optique plusieurs coureurs français parmi les meilleurs du peloton hexagonal figurent ainsi dans le collimateur de la formation Ineos-Grenadiers, qui a déjà recruté Axel Laurence l’hiver dernier en provenance d’Alpecin-Deceunink. Selon les informations du média flamand Het Nieuwsblad, Ineos aurait lancé des approches très appuyées en direction de Benoit Cosnefroy, qui arrive en fin de contrat chez Décathlon-AG2R La Mondiale, et Kevin Vauquelin, qui lui aussi arrive au terme de son bail avec Arkea-BB Hôtels en fin de saison. Et l’intérêt soudain de la formation britannique pour les Français pourrait ne pas être le fruit du hasard, loin de là...

Annonciateur de l’arrivée de Total Energies comme co-sponsor ?

En effet, le très sérieux Times a annoncé ces derniers jours qu’un accord était proche d’être trouvé entre Ineos et Total Energies pour que l’entreprise française devienne co-sponsor de l’équipe la saison prochaine, moyennant un apport entre 15 et 20 millions d’euros par saison, ce qui ferait de la formation Ineos-Total Energies l’une des plus puissantes du peloton mondial. Pour s’associer à Ineos, Total Energies souhaiterait que l’équipe soit enregistrée en France. S’il n’est pas certain que cette requête aboutisse, le fait qu’Ineos se penche avec assiduité sur les meilleurs coureurs tricolores sur le marché tend à confirmer une arrivée probable de Total Energies comme co-sponsor. Si tel était le cas, Total abandonnerait le sponsoring de l’équipe de Jean-René Bernaudeau, qui récupérerait probablement celui d’une filiale du groupe jusqu’au terme du partenariat fin 2026, au manager vendéen et à son probable successeur Benoit Génauzeau de trouver ensuite un nouveau sponsor.