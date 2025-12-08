Cyclisme : Madiot livre le nom de son coureur ultime !

Alexandre Higounet

A l'occasion de la cérémonie de la remise des Vélos d'Or de l'année 2025, Marc Madiot, grand spécialiste de Paris-Roubaix, qu'il a gagné à deux reprises, a été interrogé par les médias flamands au sujet de la volonté absolue de Tadej Pogacar de s'imposer sur l'Enfer du Nord. Et au passage, le patron de la Groupama-FDJ a donné le nom de celui qui représente pour lui le coureur idéal.

A l'occasion de la cérémonie de remise des Vélos d'Or, remporté par Tadej Pogacar chez les hommes, Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, et grand spécialiste de Paris-Roubaix qu'il a remporté à deux reprises, a été interrogé sur la volonté absolue du Slovène de remporter un jour l'Enfer du Nord.

« Tadej respecte l'importance des grands événements cyclistes, chapeau à lui ! » Madiot s'est montré très élogieux à ce sujet, déclarant dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Parfois, la presse écrit : “Pourquoi prendrait-il le départ de Roubaix ? Il ne devrait prendre aucun risque avant le Tour…” Non, je ne suis pas d’accord. Gagner Roubaix serait tout aussi important pour sa carrière que le Tour. J'espère qu'il pourra gagner Paris-Roubaix un jour. Tadej est un grand symbole pour le cyclisme. Il a une profonde connaissance de l'histoire du cyclisme. Il respecte l'importance des grands événements cyclistes. Chapeau à lui ! Nous devons le soutenir et l'encourager ».