Cyclisme : Madiot livre le nom de son coureur ultime !

A l'occasion de la cérémonie de la remise des Vélos d'Or de l'année 2025, Marc Madiot, grand spécialiste de Paris-Roubaix, qu'il a gagné à deux reprises, a été interrogé par les médias flamands au sujet de la volonté absolue de Tadej Pogacar de s'imposer sur l'Enfer du Nord. Et au passage, le patron de la Groupama-FDJ a donné le nom de celui qui représente pour lui le coureur idéal.
A l'occasion de la cérémonie de remise des Vélos d'Or, remporté par Tadej Pogacar chez les hommes, Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, et grand spécialiste de Paris-Roubaix qu'il a remporté à deux reprises, a été interrogé sur la volonté absolue du Slovène de remporter un jour l'Enfer du Nord.
« Tadej respecte l'importance des grands événements cyclistes, chapeau à lui ! »
Madiot s'est montré très élogieux à ce sujet, déclarant dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Parfois, la presse écrit : “Pourquoi prendrait-il le départ de Roubaix ? Il ne devrait prendre aucun risque avant le Tour…” Non, je ne suis pas d’accord. Gagner Roubaix serait tout aussi important pour sa carrière que le Tour. J'espère qu'il pourra gagner Paris-Roubaix un jour. Tadej est un grand symbole pour le cyclisme. Il a une profonde connaissance de l'histoire du cyclisme. Il respecte l'importance des grands événements cyclistes. Chapeau à lui ! Nous devons le soutenir et l'encourager ».
« Quel est mon coureur préféré ? C'est... »
A cette occasion, le boss de la formation Groupama-FDJ a été questionné sur celui qui aujourd'hui représente son coureur idéal, lui qui a reconnu ne pas être « un grand fan de Tadej Pogacar », malgré les éloges qu'il a pu lui adresser. Et sa réponse n'a laissé aucune part au doute : « Quel est mon coureur préféré ? C'est Wout Van Aert. Pour moi, c'est le coureur ultime. Mais je suis impressionné par la force mentale de Tadej. Quand il prend le départ d'une course, il n'est jamais un simple spectateur ».