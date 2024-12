Cyclisme : Le triplé Giro-Tour-Vuelta ? La raison inattendue pour laquelle Pogacar ne le tente pas…

Alexandre Higounet

Après avoir réalisé avec une grande facilité le doublé Giro-Tour, que l’on disait impossible dans le cyclisme moderne, Tadej Pogacar a indiqué qu’il ne tenterait pas le triplé fou Giro-Tour-Vuelta à court terme. Et pour cela, le leader slovène du Team UAE a livré une explication, et ce n’est pas forcément celle que l’on attendait…

Avec sa saison 2024 incroyable, au cours de laquelle il a quasiment tout gagné, dont un doublé Giro-Tour que l’on ne croyait plus possible dans l’ère moderne du cyclisme, et ce avec une marge énorme sur ses adversaires, l’hypothèse que Tadej Pogacar se mette en quête de l’impossible triplé Giro-Tour-Vuelta en une année a logiquement été soulevée ces derniers mois.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Son principal doute n’est pas sur sa capacité physique à le tenter

Elle l’a été avec d’autant plus de force que le Slovène lui-même n’a pas totalement fermé la porte, laissant entendre que le projet pourrait bien se concrétiser un jour. La semaine dernière, à l’occasion de la remise du Vélo d’Or, Pogacar a de nouveau été interrogé sur le sujet. Et sa réponse s’est avérée un peu plus précise, la preuve s’il en fallait qu’il avait réfléchi un peu plus longuement à l’idée. Pogacar a ainsi répondu, dans des propos rapportés par le site du Het Nieuwsblad : « Le Triplé ? Non, je n'y pense pas vraiment. C'est déjà spécial de faire trois Grands Tours en un an, c'est encore plus difficile de gagner les trois. De plus, nous avons une trentaine de coureurs au sein de l'équipe. Ils méritent également une chance, donc je n'en ferai que deux pour l'instant ».

Pogacar doit laisser de la place pour ses lieutenants

On peut tirer deux conclusions de la réponse du champion slovène. D’une part, s’il répond clairement qu’à court-moyen terme, le projet n’est pas sur la table, il laisse bel et bien entendre qu’à plus long terme (lorsqu’il aura tout gagné ?), il pourrait bel et bien s’y atteler. D’autre part, Pogacar livre la raison principale pour laquelle il ne compte pas tenter un triplé dans un avenir proche : il doit laisser de la place à l’ambition de certains de ses lieutenants ! En d’autres termes, le principal frein de Pogacar n’est pas physique, ce n’est pas la crainte de se griller physiquement en se mettant en quête d’un tel objectif, mais bien de maintenir les équilibre internes de l’équipe UAE. Il faut dire que la formation UAE est d’une telle densité que d’autres coureurs sont capables de remporter un Grand Tour. Et pour qu’ils soient prêts à l’aider au maximum pendant le Tour, Tadej Pogacar sait qu’il doit de son côté leur permettre de tenter leur chance sur l’un des deux autres Grands Tours. En conséquence, Juan Ayuso sera désigné leader sur le Giro l’an prochain, et il y a fort à parier que Joao Almeida, un autre prétendant à un Grand Tour, soit aussi au départ comme deuxième leader.