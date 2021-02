Cyclisme

Cyclisme : Le nouveau coup de gueule du patron de Pinot contre Jorge Mendes !

Publié le 2 février 2021 à 14h35 par T.M.

Agent reconnu dans le monde du football, Jorge Mendes a dernièrement fait son apparition dans la monde du cyclisme. Une arrivée qui ne passe pas vraiment auprès de Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ.

Gérant les intérêts de Cristiano Ronaldo et d’autres stars du football, Jorge Mendes étend un peu plus ses intérêts. Et le voilà désormais qu’il débarque dans d’autres sports et notamment le cyclisme. Via ses sociétés, le Portugais gère notamment certaines stars montantes du peloton à l’instar de Joao Almeida. Mais cette arrivée de Mendes dans le cyclisme ne passe pas inaperçu et surtout, elle ne fait pas que des heureux. Dernièrement, Marc Madiot s’est déjà lâché contre l’agent portugais. Ce mardi, pour Le Parisien , le patron de la Groupama-FDJ, formation de Thibaut Pinot, en a rajouté une couche.

« Non aux méthodes du foot chez nous »