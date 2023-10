Cyclisme : Le chef-d’oeuvre méconnu de Thibaut Pinot

Alexandre Higounet

Alors que la carrière de Thibaut Pinot s’est achevée en Lombardie samedi dernier, et que l’on évoque dans les médias ses plus grands exploits et ses plus grandes victoires, comme à l’Alpe d’Huez en 2015, au sommet du Tourmalet en 2019 ou au Tour de Lombardie en 2018, le véritable chef d’oeuvre de la carrière du champion français est souvent oublié. Alors qu’il constitue très probablement son sommet absolu. Explication.

Alors que Thibaut Pinot vient d’arrêter sa carrière lors du Tour de Lombardie, au cours duquel il a été célébré par de très nombreux supporters venus l’acclamer une dernière fois lors de l’ultime ascension de la course, de nombreux flashbacks ont été effectués ces derniers jours sur sa carrière, et notamment sur ses plus grands exploits, entre sa victoire au Tour de Lombardie en 2018, celle au sommet de l’Alpe d’Huez lors du Tour de France 2015 ou du Tourmalet lors du Tour 2019.

En 2019, il est le plus fort du Tour de France

Pour autant, lorsque l’on analyse la carrière du champion français, son véritable chef d’oeuvre est ailleurs, et il n’est pas souvent cité car il s’est malheureusement mal terminé : en 2019, Thibaut Pinot était en situation de remporter le Tour de France, comme aucun coureur tricolore ne l’avait été depuis Laurent Fignon en 1989, lui qui avait été battu de 8 secondes par Greg Lemond. Lors de cette édition 2019, Pinot était le plus fort, il avait dominé ses plus grands rivaux en montagne dans les Pyrénées, y compris le grand favori Egan Bernal. A l’arrivée dans les Alpes, alors que sa blessure à la cuisse le diminuait déjà, il avait encore fait jeu égal avec le Colombien, ce qui prouve qu’il était toujours le plus fort physiquement, lui qui ne pointait qu’à 20 secondes de son rival au général, Julian Alaphilppe portant encore le maillot jaune mais commençant à perdre du terrain, éprouvé par la haute montagne.

Il aurait gagné sans cette élongation à la cuisse

Bref, tous les voyants étaient au vert pour le leader de la FDJ et la victoire lui tendait les bras à Paris. Malheureusement, son élongation à la cuisse a tout mis par terre et l’a contraint à l’abandon à trois jours de l’arrivée. Mais cette année-là, Thibaut Pinot était le plus fort et il était vraiment en situation de gagner le Tour de France. Une performance incroyable tant la victoire finale à Paris semble hors de portée des coureurs français depuis trente-cinq ans.