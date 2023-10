Thibaut Pinot annonce déjà son retour au Tour de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il disputait samedi la dernière course de sa carrière à l’occasion du Tour de Lombardie, Thibaut Pinot n’a pas l’intention de s’éloigner trop longtemps des routes. Devant ses fans, le tout jeune retraité a en effet indiqué qu’il devrait être présent à leurs côtés sur la prochaine Grande Boucle avec la ferme intention de voir le fameux virage Pinot continuer.

Ambiance de folie et grande émotion, voilà comment résumer la dernière de Thibaut Pinot. Après avoir annoncé en début d’année sa retraite, le grimpeur de l’équipe Groupama-FDJ a disputé son ultime course ce samedi après treize saisons disputées à l’occasion du Tour de Lombardie, et il y avait du monde pour assister à ce grand rendez-vous. Les supporters de Thibaut Pinot avaient en effet répondu présent pour célébrer leur champion, donnant lieu à de nouvelles scènes de folie.

« La suite ? On va bien fêter ça, on sait faire »

Ému, Thibaut Pinot a tenu à remercier ceux qui ne l’avaient jamais lâché. « C'était un truc de fou. Je ne suis pas champion du monde, je suis loin d'être champion du monde, mais je pense que j'ai le meilleur public du monde. C'était magnifique à vivre , a savouré le Français, relayé par Cyclism’Actu. Beaucoup de coureurs sont venus me féliciter aujourd'hui (samedi). Ça me surprend toujours car, comme dans la vie, je suis assez timide et assez sauvage. C'est dommage de ne pas avoir pu tisser de liens avec plus de coureurs car je pense qu'il y a des mecs qui en valent le coup. La suite ? On va bien fêter ça, on sait faire. »

« On se donnera rendez-vous sur le Tour l'an prochain. Je serai là avec vous »