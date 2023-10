«Un truc de fou» : Thibaut Pinot hallucine pour sa dernière au Tour de Lombardie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si Tadej Pogacar a remporté le Tour de Lombardie ce samedi, Thibaut Pinot a lui aussi été l’une des stars de la journée, disputant sa dernière course où étaient présents plusieurs centaines de supporters français. Après son ultime arrivée, le grimpeur de l’équipe Groupama-FDJ a savouré cette merveilleuse ambiance en s'enflammant pour « le meilleur public du monde ».

Thibaut Pinot a connu une dernière de folie ce samedi sur le Tour de Lombardie. Les supporters du Français étaient au rendez-vous pour l’ultime course du grimpeur de l’équipe Groupama-FDJ, qui avait annoncé sa décision au début de l’année alors qu’il a fêté ses 33 ans avant l’été. C’est donc devant ses fans que Thibaut Pinot a franchi la ligne d’arrivée avant de faire ses adieux. Non sans émotion.

Tour de Lombardie : La dernière journée de folie de Thibaut Pinot https://t.co/trBYYuMydd pic.twitter.com/Shv2VmMSO5 — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« Je suis loin d’être champion du monde, mais j’ai le meilleur public du monde »

« Ça y est c’est fini. Je suis loin d’être champion du monde, mais j’ai le meilleur public du monde , a lâché Thibaut Pinot. C'était un truc de fou, c'était magnifique à vivre. Je savais que ce serait une journée compliquée. Je me suis battu mais finir avec Rudy (Molard) et Quentin (Pacher), c'est un beau symbole. Beaucoup de coureurs m'ont félicité. On va célébrer et bien fêter ça. »

Tadej Pogacar remporte encore le Tour de Lombardie