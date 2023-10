Un immense projet tombe à l’eau, l’avenir d’Alaphilippe encore chamboulé ?

Arnaud De Kanel

Le verdict est tombé samedi. Alors que la rumeur ne faisait que d'enfler, la fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step ne verra pas le jour pour 2024 ! Le projet a été abandonné et les deux équipes vont donc poursuivre chacune de leur côté. Cela rebat de nouveau les cartes pour l'avenir de Julian Alaphilippe.

La nouvelle est tombée peu avant le départ du Tour de Lombardie, la dernière course de la carrière de Thibaut Pinot. Samedi matin, dans une lettre rendue publique par les médias, la Jumbo-Visma a annoncé la fin des négociations avec la Soudal Quick-Step au sujet d'une fusion. « Nous voulons être prêts à affronter l’avenir sur le plan organisationnel, financier et sportif après l’ère de Jumbo en tant que sponsor principal. Dans ce processus, nous avons conclu qu’une fusion avec Soudal-Quick Step n’était pas la meilleure option. Nous verrons plus tard quelle est la meilleure option », peut-on lire dans ce courrier. Remco Evenepoel s'en est forcément réjouit et son coéquipier Julian Alaphilippe doit être tout aussi soulagé.

Thibaut Pinot annonce déjà son retour au Tour de France ! https://t.co/qjFKHkvYjF pic.twitter.com/rQiBFs5d2q — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Pas de fusion, Evenepoel reste

Suite à l'abandon de ce projet de fusion pour 2024, Remco Evenepoel a annoncé à l'issue du Tour de Lombardie qu'il resterait au sein de la formation belge la saison prochaine. « Je resterai quand même, car l'équipe continue. Je suis très heureux ici. Ce n'était que quelques moments difficiles, mais nous reviendrons l'année prochaine », a assuré l'ancien champion du monde pour Sporza . Il devrait donc voir son coéquipier Julian Alaphilippe rester à ses côtés.

Faux départ pour Alaphilippe ?

Comme pour Remco Evenepoel, l'avenir de Julian Alaphilippe était conditionné à ce projet de fusion entre les deux équipes. Dernièrement, Patrick Pouyanné, PDG de la formation TotalEnergies, avait ouvert la porte à une arrivée du compagnon de Marion Rousse dans son équipe suite aux rumeurs de fusion. Etant donné que le projet a capoté, Alaphilippe, annoncé avec insistance sur le départ ces derniers jours, devrait comme il le souhaitait, honorer sa dernière année de contrat au sein de la formation Soudal Quick-Step. Un nouveau retournement de situation pour le coureur français.