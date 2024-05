Tour de France : Alaphilippe livre un indice

Alexandre Higounet

Après plus d’une semaine de course, Julian Alaphilippe, qui a frôlé la victoire lors de la sixième étape, a livré ses impressions sur le Giro, qu’il découvre, dans les colonnes de L’Equipe. Tout en livrant au passage un indice sur sa participation au Tour de France, qui avait été remise sur la table lors de Paris-Nice par Remco Evenepoel. Analyse.

Julian Alaphilippe, qui découvre le Tour d’Italie cette année, n’a pas fait mystère qu’il n’était pas désireux de s’aligner au départ du Tour de France, tant parce qu’il y serait réduit à un rôle d’équipier de Remco Evenepoel sans jouer véritablement sa carte que du fait de la perspective de disputer l’épreuve sur route des Jeux Olympiques, qui se tiendra quinze jours après l’arrivée de la Grande Boucle.

« Je suis beaucoup encouragé, cela me touche »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Alaphilippe a livré ses impressions sur le Giro, où il a découvert qu’il était également très populaire : « Cela fait chaud au cœur, je suis beaucoup encouragé, cela me touche. J’essaie de donner le maximum, les supporters voient bien que j’essaie d’aller chercher cette étape. On est encore loin de l’arrivée, on n’a pas vraiment encore attaqué la montagne où il y aura beaucoup plus de monde ».

« Ici, je suis plus relax »