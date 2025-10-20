Cyclisme : La sortie d'entraînement de dingue de Paul Seixas qui pourrait en dire long...

Alexandre Higounet

Une semaine après sa dernière course de la saison au Tour de Lombardie, qu'il a achevé à une magnifique septième place, Paul Seixas s'est lancé dans un raid d'entraînement incroyable dans les Alpes, avec plus de 320 kilomètres au compteur et 8100 mètres de dénivelé positif, pour finir sa saison. Et une telle sortie n'est peut-être pas aussi improbable qu'il n'y paraît, ni le fruit du hasard...

Il y a un peu plus d'une semaine, Paul Seixas, le phénomène du cyclisme français, a clos sa première saison sur une magnifique septième place au Tour de Lombardie, une première dans l'histoire pour un coureur de son âge (il vient de fêter ses 19 ans), et ce en ayant été acteur de la course lorsqu'elle s'est jouée, le jeune tricolore ayant longtemps accompagné Evenepoel dans sa chasse derrière Tadej Pogacar dans la dernière ascension, à plus de trente kilomètres de l'arrivée.

Une sortie de 323 kilomètres dans les Alpes pour 8100 mètres de dénivelé positif ! Mais visiblement, le Français n'a pas fini l'année essoré puisque ce dimanche, une semaine après la Lombardie, il s'est lancé dans une sortie d'entraînement incroyable, comme l'a relaté le Het Niewsblad, qui a relevé le post mis en ligne sur Strava par le coureur. Seixas s'est en effet élancé à trois heures du matin pour un raid de plus de 12 heures et 320 kilomètres dans les Alpes, avec 8100 mètres de dénivelé positif, gravissant notamment le col des Saisies, le Cormet Roselend, le col du Petit Saint-Bernard, le col du Grand-Saint-Bernard et le col de la Forclaz. Au terme de cette sortie de dingue, Seixas a simplement commenté sur Strava : « Une belle façon de terminer la saison ».