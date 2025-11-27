Cyclisme : Il va chercher Pogacar en frontal en 2026 !

Alexandre Higounet

Alors qu'il était un temps question qu'il dispute le Tour d'Italie l'an prochain en préambule du Tour de France, ce qui aurait fatalement nui à ses chances en juillet, Remco Evenepoel a finalement changé son fusil d'épaule et opter pour une stratégie inverse ! Si l'on en croit les premiers éléments qui filtrent de son programme, il est parti pour chercher Tadej Pogacar en frontal sur un maximum de courses !

Il y a quelques jours, le bruit circulait dans les médias belges qu'à l'instar de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel pourrait s'aligner au Giro avant le Tour de France, histoire de tenter de sécuriser une victoire dans un Grand Tour à son palmarès avant le mois de juillet, où plane l'ombre de Tadej Pogacar... Selon les médias flamands, le bruit de la présence au parcours 2026 d'un long contre-la-montre sur le plat aurait notamment incité le double champion olympique belge à envisager de disputer le Giro.

Evenepoel ne devrait finalement pas aller au Giro... Au final, comme le révèle le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, il ne devrait rien en être, et le Giro devrait présenter un parcours avec un seul contre-la-montre. Dans ces conditions, Remco Evenepoel ne devrait finalement pas aller au Tour d'Italie, et il aurait opté pour une stratégie radicalement différente. Plutôt que de chercher à éviter Pogacar en tentant de sécuriser une victoire dans un Grand Tour, Evenepoel pourrait à l'inverse chercher le double champion du monde sur tous les terrains pour le prendre en frontal !